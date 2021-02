Amikor fétis a kannibalizmus

Egy mindenki által elismert színészről kiderült, hogy nemcsak erőszakos a nőkkel, hanem egyenesen meg akarja őket enni. Mit is jelent ez a valóságban, mi hajtja őt arra, hogy ilyesmi izgassa fel? Armie Hammer színész botrányáról szexológus tanácsadó kollégánk írt.

A Szólíts a neveden című filmben egy kicsit mindannyian beleszerettünk Oliver karakterébe, akit a Luca Guadagnino által írt könyv filmes adaptációjában Armie Hammer alakított. Az olasz riviérán játszódó filmnek köszönhetően újra felidézhettük életünk legelső szerelmét, az izgalmat, hogy talán ma újra megérinthetjük őt, ismét hallhatjuk a hangját. Ez az első szerelem a világos hajú, kék szemű, sármos, intelligens professzor felé irányul egy 17 éves fiútól, Eliótól, akit Timothée Chalamet alakít a filmben. A legyek zümmögése, a forró nyári napok lassúsága, az esték, lopott csókok izgalma mind jelen vannak, ártatlanul, gyönyörű képekkel ábrázolva. Éppen ezért ért sokakat hidegzuhanyként a hír, hogy a sármos színész, akit Oliver szerepével azonosítottunk, olyan fétissel él együtt a való életben, amit a sorozatgyilkosos észak-európai filmekben is ritkán látni: szexuális fétise a kannibalizmus. Egyelőre fantázia szinten, reméljük. Ez éppen elég ahhoz, hogy a rendkívül szép olasz szerelmi filmben megismert, ártatlan tekintetű férfi szörnyeteggé váljon sokak szemében.

„Megyen már a hajnalcsillag lefelé”

Az Armie Hammer bizarr vágyairól szóló hírt a House of Effie Instagram-oldal tulajdonosa teregette ki. Az oldalon az áll, hogy a színész bizarr témájú üzeneteket küldözgetett nőknek, például, hogy szívesen megenné a szívüket, vagy hogy feldarabolná egyiket-másikat. Azt is olvasni, hogy Hammer szerint száz százalékig biztos benne, hogy kannibál. Egy ideig úgy tűnt, hogy pusztán lejáratásról lehet szó, de hamarosan megjelent egy exbarátnő, aki azt nyilatkozta:

a színész meg akarta enni a bordáját.

Aztán felbukkant még egy volt barátnő, aki pedig arról beszélt a Page Sixnek és a Daily Mailnek, hogy Armie Hammer BDSM-szexre kényszerítette, manipulálta őt. Kihasználta anyagilag, szexuálisan, a színész drogot és alkoholt is fogyasztva erőszakosan bántalmazta, megkötözte, késsel szándékosan megvagdosta, megjelölve őt.

Ezek az ügyek mind párhuzamosan zajlottak a színész életében, merthogy házas egyébként, és két kiskorú gyerek édesapja.

Hammer és a felesége, Elizabeth Chambers válófélben vannak, az is kiderült, hogy Hollywoodban mindenki úgy tudta, nyitott házasságban élnek – a feleség tudta nélkül. A színész reagált az ellene felhozott brutális vádakra, és azt mondta, nem válaszol ezekre a marhaságokra, gonosznak és igazságtalannak tartja a leírtakat.

Ha mindez igaz – márpedig több nő is azt állítja egymástól függetlenül, hogy a BDSM alapvető szabályait be nem tartva, erőszakos szexuális cselekedetekre kényszerítette őket, továbbá, hogy kannibalista szexuális fantáziákról beszélt –, akkor akár bíróságon is találhatja magát Armie Hammer. Egy biztos: amennyiben a kannibalista cselekmény gondolata izgatja fel, akkor mentálisan betegnek számít, ugyanis ő

vorarefíliával él együtt, ami egyike a súlyosabb parafíliáknak. A vorarefília az a parafília, amikor valakit az izgat fel szexuálisan, ha arról fantáziál, hogy elfogyaszt egy másik, élő embert.

Ide tartozik az is, ha valaki nem fantáziál erről, hanem végignézi, ahogy más eszik az élő emberből, ő pedig szexuális értelemben gerjedelmet él át. Akad még egy érdekesség a színész körüli botrányban: volt már hasonló figura a világban, szintén vorarefil, kicsit még a nevük is hasonlít – a Rotenburgi kannibálként emlegetett számítógép-szerelő férfit Armin Meiwesnek hívják, jelenleg életfogytiglani börtönbüntetését tölti. Meiwes 2001-ben az interneten ismerkedett meg egy férfival, azzal a céllal, hogy szeretne valakit lemészárolni és megenni. A két férfi az ismerkedésük után videóra is vette, ahogy előjátékként levágják a partner péniszét és közösen elfogyasztják. A borzalom ezek után folytatódott, Meiwes az előre megbeszélt forgatókönyv szerint lemészárolta partnerét, majd a mélyhűtőbe pakolta, hogy apránként megegye. Két évvel később ő maga adta fel saját magát a rendőrségen, az elmeszakértők beszámíthatónak nyilvánították. Mindez azért érdekes, mert attól még, hogy mentális értelemben véve beteg, hiszen szexuálisan deviáns, nem biztos, hogy elmebeteg a szó orvosi értelmében.

„Csóri kanász, mit főztél?”

A szexológia és a pszichiátra tudománya úgy tartja, hogy a parafíliák szexuális devianciák, amik a nem szokványos személyek, tárgyak vagy cselekedetek iránti vonzalmat jelentik. A parafília minden esetben mentális betegségnek számít. A BDSM is ide tartozik abban az esetben, hogy ha a megbeszélt szabályokat áthágva a szexuális cselekvés erőszakká, kínzássá fajul; a szexuális indíttatású kannibalizmus pedig egyértelműen ide tartozik. Hammer esete annyiban jobb – már ha lehet ilyet mondani –, hogy csak fantáziál a női testből való lakmározásról.

A szexuális hajtóerő pedig hasonló lehet nála, mint a BDSM-nek álcázott szexuális erőszak esetében: ő a domináns fél, az uralkodó.

A hírek hallatán több internetes oldal azonnal Hannibal Lectert kiáltott, holott egészen más a két eset. Hannibal Lecter egyike a valaha megírt legjobb karaktereknek a világirodalomban; Thomas Harris írónak köszönhetjük, és valóban a fantázia szüleménye: a karakternek pusztán csekély valóságalapja van. Armie Hammer azonban valós személy, és még csak nem is amiatt akar valakit megenni, mert az értékrendje szerint nem hasznos a társadalomnak, vagy mert így akarna igazságot szolgáltatni, ahogy Hannibal Lecter karaktere teszi. Nem, Armie Hammer erőszakos indíttatásból, egyfajta birtoklásból, a másik ember teljes leigazásából vágyhat arra, hogy beleegyen.

A partner teljes bekebelezéséről szólhat a vágya, arról, hogy az evéssel teljesen és végleg birtokolhatja, saját magáénak tudhatja.

Szexológiai szempontból is teljesen más Hannibal Lecter és Armie Hammer kannibalizmusa, utóbbit a szexuális vonzalom motiválja, ami egyértelműen fétisnek, parafíliának nevezhető. A szerelem és szexualitás szempontjából egy olyan beteges vonzódás ez, amire szó szerint igaz lehet az „úgy szeretlek, majd megeszlek” mondás. Meglepő, hogy mennyi ilyen metaforikus kifejezésünk van a hétköznapi nyelvben, ami a szeretetet és szerelmet az evéssel köti össze vagy állítja párhuzamba. Ilyen például, az, hogy „a férfi szívéhez a gyomrán át vezet az út”, vagy „a lopott szerelem édesebb”, vagy hogy sokszor használjuk a szexualitásra értve, hogy „evés közben jön meg az étvágy”. Az, hogy ezt valaki szó szerint érti a szexualitásra, biztos, hogy devianciának nevezhető, és az illető bizonyára pszichiátriai kezelésre szorul.

Sokféle motivációja lehet a kannibalizmusnak: ilyen a vallás, amikor rituális szertartás keretében lakomáznak valakiből; történt már „politikai okból”, amikor valaki azért evett meg egy embert, hogy a hierarchiában alatta állókat megfélemlítse, és olyan elmélet is létezik, amely szerint az emberi hús fogyasztása „népességszabályozás” céljából, azaz a populáció csökkentése miatt fordult elő egy népcsoportnál. A történelemben mindegyikre akadt már példa.

Armie Hammer kannibalista fantáziáihoz hasonlót eddig egyetlen egy hírességről sem hallottunk, feltehetően igen ritka a jelenség. A karrierjére biztos, hogy hatással lesz a szexuális devianciája, de ránk, hétköznapi emberekre is: ezek után egész másmilyen szemmel nézzük újra a Szólíts a neveden című filmben Hammert.

Kiemelt kép: 24.hu/Máté Csaba