Hajfestés közben átfestette a fürdőszobát, de reméli, hogy a nagymamája nem tudja meg

Egy nő extrém hajszínt akart, azonban azzal nem számolt, hogy egy kis bénázással a lakásban is nagy változást okozhat.

Kinsey Dixon az Amazonról vásárolt kék hajfestékkel szerette volna feldobni a külsejét. Nos, ez annyira jól sikerült, hogy még a fürdőszobának is új dizájnt adott – tudósította a Mirror.

A nő dokumentálta a katasztrofális hajfestést, aminek eredményeképpen a zuhanyzó is teljesen kék lett. A közösségi médiában feltöltött felvételen látható, hogy Dixon arca, nyaka, keze és a lába is kék színű, ráadásul megtekinthetjük a színesre festett csempéket. Úgy gondolja, hogy az öblítés közben az ujjaival szórta szét a festéket.

A videóban viccesen felteszi a nagy kérdést:

Vajon a nagyi észreveszi, hogy kék lett a fürdőszoba?

A TikTok-klipet több mint 18 millióan tekintették meg, és többen a Hupikék Törpikékre utaló megjegyzéseket tettek. A lány azóta elmondta, hogy még mindig kék a haja, és a nagymama még mindig nem tudja, hogy kék a fürdőszoba.