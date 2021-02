A kutyákat és macskákat is tesztelni kezdik koronavírusra Dél-Koreában

Ha pedig fertőzött a háziállat, a gazdának kötelező lesz karanténba vonulnia.

A Mirror számolt be róla, hogy Dél-Koreában egy új rendelet értelmében ezentúl a kutyákat és a macskákat is tesztelni fogják koronavírusra.

Minderre azt követően került sor, hogy a közelmúltban egy csoportos fertőzés ütötte fel a fejét az országban, amelynek epidemiológiai vizsgálata után a háziállatok kerültek célkeresztbe.

Az új törvény értelmében visszavonásig koronavírusteszteknek fogják alávetni azokat a kutyákat és macskákat, amelyek fertőzött személyek társaságában voltak, vagy ők maguk produkálják a fertőzésre utaló tüneteket.

Ami külön jelentősséggel bír, hogy ha egy állatról kiderül, hogy fertőzött, a gazdájának kötelező lesz karanténba vonulnia.

Korábban már több tanulmány is vizsgálta, hogy a koronavírus nem csak embereket képes megfertőzni. Az elmúlt egy évben kimutatták már a fertőzést kutyáknál macskáknál és nyérceknél is, így a szakértők hajlamosak azt mondani, nem lehetünk eléggé óvatosak.

A dél-koreai kormány részéről is megerősítették már, hogy a jövőben a háziállatokat is tesztelni fogják. A kiadott közleményben azt írták, minden állattulajdonost megkérnek, hogy ne aggódjanak és működjenek együtt, illetve, hogy amint lehet, nyilvánosságra fogják hozni a kutatási adatokat arra vonatkozóan, mennyire gyakori a vírus ember és állat közötti terjedése.

Az új rendelkezést éppen akkor vezették be, amikor Dél-Koreában további két héttel meghosszabbították az eddig érvényben lévő korlátozó intézkedéseket, mert a fertőzési adatok szerint a járvány ismét erőre kapott az országban. A járvány kezdete óta 78 ezer esetet regisztráltak a távol-keleti országban, és 1425-en vesztették életüket. Az elmúlt napokban azonban rendszerint 300 fő felett volt az új fertőzöttek száma, ezért a kormány új intézkedéseket vezetett be, amelyek most már a háziállatokat is érintik.