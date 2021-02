A kölyök kutyák lettek a rablóbandák legújabb célpontjai Angliában

A kijárási korlátozás is a rablóknak kedvez, akik a feketepiacon értékesítik az elrabolt példányokat.

Úgy áll a helyzet, hogy kölyök kutyákat egyedül sétáltatni a kijárási korlátozások idején az egyik legveszélyesebb tevékenység lett Nagy-Britannia egyes részein.

A Mirror számolt be arról, hogy az elmúlt napokban több olyan eset is történt Anglia déli részén, amikor a kutyájukat egyedül séráltató nőket környékeztek meg a nyílt utcán ismeretlen elkövetők, és csak a gazdák lélekjelenlétén múlt, hogy egyik alkalommal sem sikerült elrabolni a kutyákat.

Ilyen esetet jelentettek múlt szerdán az Anglia délkeleti részén fekvő Dorset megyéből. A 23 éves Ceira Fleming a kutyájával együtt kocogott, amikor egy furgon lassított le mellettük, melyből két férfi hajolt ki. A járművön az RSPCA, a legnagyobb brit székhelyű állatvédő szervezet logója virított, a furgonból előlépő két ismeretlen viszont nem viselt egyenruhát. Ő azt mondta a nőnek, hogy a vele lévő kutya nagyon hasonlít egy olyan példányra, aminek az eltűnését nemrég jelentették be, ezért elvinnék magukkal tesztelni. Ceira érthető módon szkeptikus volt, kérdezősködni kezdett, mire a férfi láthatóan ideges lett. A nő végül egy hirtelen ötlettől vezérelve becsapta a furgon ajtaját és a kutyával együtt elszaladt.

Hasonló történt a délnyugati Sussex megyében is, ekkor a rablók már nem is vesződtek azzal, hogy állatvédőnek adják ki magukat. A 28 éves Lauren Barnes a 3000 fontot érő kölyök golden retriverét sétáltatta a parkban, amikor megállt mellette egy furgon. Abból ketten léptek elő, egyikük sem szólt egy szót sem a nőhöz, helyette megigézve bámulták a kutyáját. Mikor közelíteni kezdtek, Lauren elővette a telefonját, hogy felvételeket készítsen a támadókról, mire ők inkább elszeleltek.

A Mirror is megjegyzi, lehet, hogy csak véletlen egybeesésről van szó, ám ha figyelembe veszünk bizonyos körülményeket, már sokkal gyanúsabb a dolog.

Egyrészről a jelenlegi helyzet ideális terepet biztosít a rablóknak: Angliában is érvényben van a kijárási korlátozás, amely alól bizonyos kondíciók mellett mentesülnek azok, akik a kutyájukat viszik le sétáltatni. Ennek következtében ők könnyű célpont lesznek a kihalt utcán, ahol valószínűtlen, hogy bárki is meghallja, ha segítségért kiáltanak.

Másrészről tavaly március óta 70 százalékkal emelkedett a házikedvencek, leginkább a kölyök kutyák iránti kereslet. Ezt szakértők azzal magyarázzák, hogy a karanténban ilyen-olyan okok miatt egyre többen döntöttek, és döntenek úgy a mai napig, hogy beszereznek egy háziállatot. Erre pedig a feketepiac is reagált, ahol a jelenlévő kereskedők nem menhelyekről szerzik be az állatokat, és nem is tenyésztik ki ők maguk, inkább ellopják mások fajtatiszta példányait.

Az ügyre az igazi RSPCA is reagált, akik igen aggasztónak nevezték a jelenséget, és a rendvédelmi erők segítségét kérik, mivel szerintük a kutyák és gazdáik sehol sincsenek biztonságban.

Az Egyesült Királyságban évente átlagosan 2000 kutyát lopnak el a gazdáiktól, de a felderített eseteknek csak körülbelül 5 százalékánál állapítanak meg bűncselekményt a hatóságok, ám a büntetés ezen esetekben is jobbára csak pénzbírság.