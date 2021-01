Így dolgozik az orrunk belül, hogy életben maradjunk

A koronavírus-járvány alatt talán érdemes beszélnünk az orrunk belsejéről, elvége az meglehetősen szoros összefüggésben áll a megfertőződéssel: itt juthatnak be a nemkívánt kórokozók a szervezetünkbe. De mi van az orrban, ott bent, ami a legtöbb esetben megvéd bennünket?

Teljesen mindegy, hogy milyen formájú az orrunk, fontos feladatot kell ellátnia: meg kell szűrnie a levegőt, mielőtt az bejutna az alsó légutakba. A széndioxid-tartalmú, elhasznált levegő ugyancsak ezen az úton távozik, és arról se feledkezzünk meg, hogy az orr a szaglószervünk is egyben, illetve fontos szerepe van a hangképzésben is. Belsejét az orrnyálkahártya fedi, ahonnan a járvány idején elvégzett PCR-tesztet is veszik, hogy kimutathassák a vírus esetleg jelen lévő örökítő anyagát. A nyálkahártya mellett pici mirigyek is találhatók benne, csillószőrnyúlványai pedig szűrőfeladatot látnak el: ha megtapad rajtuk a por, vagy bármi más allergén, a csillószőrök akcióba lendülnek, és megpróbálják eltávolítani az oda nem való anyagokat.

Lélegzés közben az orrban történik a levegő felmelegítése azért, hogy a tüdőben lévő hörgők már kellemes hőmérsékletű levegővel találkozhassanak. Orrunk sok más szervvel összeköttetésben áll, így a szemmel, a mandulával, a fülünkkel – melyek közül ha bármelyik nem funkcionál megfelelően, potenciális veszélynek lehetünk kitéve.

Összetettsége miatt könnyű az orrot „nehéz helyzetbe hozni”, hiszen mint bármely jól működő szerkezetnek, ha csak egyetlen eleme meghibásodik, máris borul a rendszer. Például ha az orrjáratok eldugulása miatt bent ragad a váladék, és emiatt nincs öntisztulás, akkor szinte biztos, hogy fertőzés-gócponttal lesz dolgunk, ahonnan a betegség tovább terjedhet egyéb szerveinkre (például fülgyulladás alakulhat ki).

Mit tegyünk a saját „légszűrő berendezésünkért”?

Röviden: óvjuk, ahogy tudjuk. Erre számos megoldás létezik, nagyon fontos például a hidratálás, a megfelelő folyadékbevitel, illetve mindenhol érdemes olyan környezetet biztosítanunk magunknak, ahol a levegő nem túl száraz. Ezt szűrőberendezésekkel, párásítóeszközökkel is megoldhatjuk, ugyanakkor a pandémiahelyzetben a maszkviselés is lehet az orrnyálka kiszáradásának egyik kiváltó oka.

Alternatív segítség olyan orrspray használata, amely természetes nedvességet és védelmet biztosít az orrnyálkahártyának. Érdemes tartósítószer-mentes verziót keresni, illetve olyat, amely ápoló összetevőt is tartalmaz. Az ilyen orrspray alkalmazása azért is lehet jó alternatíva, mert egyszerre több feladatot ellát:

megszüntetheti az orrdugulást és az orrfolyást,

enyhítheti a kellemetlen viszketést,

mérsékelheti a tüsszögést.

A fenti tünetek közül egyetlennek a megléte is komoly hatással lehet az orrunk védekező mechanizmusára, amely a koronavírus-járvány idején mindennél jobban felértékelődött. Orrnyálkahártyánk védelmére éppen ezért érdemes különösen komoly figyelmet fordítanunk ebben a megváltozott élethelyzetben.

Hirdetés Megfázás, Allergia? Reventil tengervizes orröblítő A Reventil tengervizes orröblítő gyengéden eltávolítja a polleneket és a nyákot, egyúttal védi az orrot a kiszáradástól. A Reventil tengervizes orröblítőt a 100%-ban természetes eredetű összetevője, a klinikailag igazolt hatású Ectoin® teszi egyedivé. Csecsemők és érzékeny orrúak számára speciális adagolófejjel kapható. Tartósítószer-mentes.