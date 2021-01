Nem vették észre az észak-ír rendőrök a melletük zajló tiltott szilveszteri bulit

Az utcán táncoló bulizók csak méterekre voltak a rendőrkapitányság épületétől.

A kijárási tilalom ellenére nagyjából negyven ember táncolt és énekelt az utcán az észak-írországi Ballymena városában szilveszter éjjelén, pár méternyire a rendőrkapitányságtól, de ez a rendőröknek egyáltalán nem tűnt fel – jelentette a helyi sajtó. A rendőrség csak azután mentek oda, hogy több bejelentést is kaptak a járványügyi szabályok megsértésével zajló buliról, de amikor odaértek, már „senki sem volt a területen”.

A helyi sajtó kiemelte, hogy az utcai buli gyakorlatilag a rendőrkapitányság közvetlen közelében volt, egy olyan utcában, ami az épület hátsó bejáratánál van. Később egy közösségi oldalon közzétett videón látni lehetett, ahogy több tucatnyi ember táncolt és énekelt itallal kezében az utcában.

A rendőrség később közölte, hogy a felvétel megtekintése után két embert is kétszáz fontos (80 ezer forint) pénzbüntetéssel sújtottak a szilveszteri mulatság miatt, és jelezték, hogy továbbra is vizsgálják az eset – írta a The Irish News című lap.

Az észak-ír rendőrség közlése szerint több mint ezer bejelentést kaptak szilveszterkor egy 12 órás időszak alatt különböző bulik és összejövetelek miatt, és összesen több mint 25 ezer fontnyi (tízmillió forint) pénzbüntetést osztottak ki.