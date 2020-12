Mariah Carey karácsonyfája fényesebb, mint egy bevilágított fotóstúdió

Lámpát se kell kapcsolni mellette.

Mariah Carey Instagram-oldalára töltött fel egy fotót, amin gyerekeivel közösen ülnek a karácsonyfa mellett. Carey valószínűleg a ha már lúd, legyen kövér mondás alapján díszítette fel a karácsonyfáját – ami a minimum, tekintve, hogy a karácsony királynőjeként is szokták emlegetni – mivel olyan szinten árad belőle a fény, hogy a fa maga világoszöldnek tűnik. A tövében üldögélő énekesnő és gyerekei arca pedig úgy néz ki, mintha egy stúdióban világították volna be. A karácsonyi pulóverek és kezeslábasok helyett most mindhárman összeillő, Dolce & Gabbana köntösben vannak