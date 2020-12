Az anyuka sms-ben faggatta fiát, hogy miért szingli még mindig

Nem titok, hogy a szülők erőteljes érdeklődést mutatnak a gyermekeik szerelmi élete iránt. Adem Waterman a Twitteren osztotta meg édesanyja mulatságos vallatását – írta meg a Mirror.

A nő azt kérdezte fiától, hogy a karácsonyi kártyákon kell-e új nevet feltüntetnie, Adem erre azt válaszolta, hogy bőven elég az ő neve, ugyanis nincs partnere. Azt gondolnánk, hogy az anyuka feladta a kihallgatást, de ez nagy tévedés lenne:

A fiú erre így felelt:

Az édesanyja pedig azt írta, hogy a testvérei már belebotlottak a Nagy Ő-be.

MUM 😳

MERRY CHRISTMAS TO YOU TOO. pic.twitter.com/lM6DCcRmoW

