Újra engedélyezik az apás szüléseket Nagy-Britanniában

A vírus miatt március óta nők ezrei voltak kényelenek egyedül végig csinálni akár az egész várandósságot.

A héten hatályba lépő új szabályok értelmében újra engedélyezik Nagy-Britanniában, hogy a várandós nők párjai jelen legyenek a vizsgálatoknál és a szülés során is – számolt be róla a Metro.

A brit egészségügyi szolgálat (NHS) tavasszal vezette be azokat a szabályokat, amelyek nem tették lehetővé, hogy a várandós nőket bárki elkísérje a vizsgálataikra, ezzel is segítve azt, hogy minimalizálják az emberek közötti kontaktokat, csökkentve ezzel a vírus terjedését. Az új szabályok értelmében március óta nők ezrei voltak kényelenek egyedül végig csinálni akár az egész várandósságot.

Az azóta eltelt időben hatvannál is több képviselő szorgalmazta a bevezetett tilalmak megszüntetését, a törekvéseik pedig végre célt értek.

Az új rendelkezések szerint mivel a terhes nők számára óriási támogatást jelent, ha mellettük van a párjuk (vagy akár egy szülőjük, rokonuk, vagy barátjuk), ezért a jövőben engedélyezni fogják, hogy egy választott személy a várandósság minden állomásán elkísérje a szülő anyát, egészen addig, amíg nem produkál pozitív koronavírustesztet. Hangsúlyozzák, hogy a választott személyt az egészségügyi dolgozóknak a folyamat részének kell tekinteniük, nem kezelhetik egyszerű látogatóként.

Az útmutató részeként az NHS arra is kéri az egészségügyi intézmények vezetőit, hogy végezzenek kockázatértékelést arra vonatkozóan, hogy fennáll-e a koronavírus gyorsuló terjedésének a veszélye, ha plusz egy fő is jelen van a vizsgálatoknál. Hozzáteszik, több intézményben is találtak már valamilyen kreatív megoldást arra, hogy maximalizálják a támogatást, amelyet a nők várandóságuk alatt kaphatnak.

Arra kérjük az illetékeseket, hogy minél előbb hajtsák végre a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a partnerek elkísérhessék a nőket az összes vizsgálatra, megbeszélésre és a szülésre is, mert kulcsszerepük van abban, hogy az anyasági ellátás biztonságos és személyre szabott legyen

– hangzik el a rendelkezés legfőbb irányelve.