Szegedi Fecsó új barátnője szinte megszólalásig hasonlít Vasvári Vivienre

Először posztoltak közös fotót.

Korábban már írtunk arról, hogy a Feleségek Luxuskivitelben című műsorból ismert Vasvári Vivien exférje is azok közé a hírességek közé tartozik, akik mellékágon lettek ismertek. Vasvári és Szegedi Ferenc, becenevén Fecsó tavaly szakítottak, azóta egyszer már kapcsolatban volt egy szintén Vivien nevű lánnyal. Most kiderült, új kapcsolata van, amit hivatalosan hol máshol, mint Instagramon jelentett be. Megnéztük új barátnője profilját, aki konkrétan úgy néz ki, mint Vasvári Vivien.

Mutatunk egy képet, amin talán szembetűnőbb a hasonlóság, mint a közös fotójukon: