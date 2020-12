Íme a család, akik imádják a pirosat és a fehéret

Az indiai család nemcsak az öltözködésben, de a lakásuk stílusában is ezt a két árnyalatot hangsúlyozza.

Az indiai Karnataka-ban élő Sevenraj és felesége, Puspha elhatározták, hogy életük végéig ezt a két színt használják.

A gyermekeik is osztoznak szüleik piros és fehér hóbortjában – olvasható a Mirror-on.

A férj 18 éves korában fogadalmat tett, hogy halála napjáig kizárólag a fehér és piros színeket viseli, amelyek az öltözködésében és az otthonuk dízájnjában is fellelhetőek. Ráadásul a család autója is ezekben az árnyalatokban pompázik. Otthonuk tele van piros és fehér asztalokkal, fotelekkel, háztartási gépekkel, de még a wc-t is a rajongásuknak megfelelően választották ki.

A családfő így kommentálta a família mániáját:

Mindig is különleges akartam lenni, ezt a pirossal és a fehérrel tudtam elérni.

Sevenraj szerint az emberek őrültnek gondolják, de ő teljesen normális embernek tartja magát.

Több mint 30 nyakkendőm és ingem, 15 kabátom, 25 nadrágom van, ezek piros és fehér színekben virítanak

– mesélte az apa.