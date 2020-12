Egy bocsánatkérő levéllel érkezett vissza a kulcs, ami egy 11. századi torony ajtaját nyitja

„Bocsánat a késedelemért!”

47 év után került elő egy kulcs, ami egy 11. században épült torony ajtaját nyitja. A kulcshoz egy levelet is csatolt az ismeretlen visszaküldő, aki a levélben sem fedte fel a kilétét – írta a Mirror.

A több száz történelmi emléket kezelő jótékonysági szervezet, az English Heritage, amihez most postai úton visszakerült a kulcs, viszont szeretné megtudni, kinél is volt eddig. Nem büntetni akarnak, hanem becsületességért még tagságot is felajánlanának, ami olyan előnyökkel jár, mint hogy nem kell belépőt vásárolni az általuk fenntartott történelmi helyekre, különleges programokon vehetnek részt stb.

Az ismeretlen a papírra mindössze annyit írt, hogy melyik épülethez tartozik, és hogy 1973-ban „vette kölcsön” és 2020-ban juttatta vissza. Valamint, hogy

Elnézést a késedelemért!

A kulcs még mindig illik a kulcslyukba, csak az a gond, hogy nem fordul el vele. Egy másik zárat használnak egy ideje.

A kenti Szent Lénárd egy norman torony, amit 1077 és 1108 között építettek. És nem csak a kulcs története rejtélyes, hanem az épületéé is, mert nagyon keveset lehet tudni a történetéről és a rendeltetéséről.

A kulcs egyébként nem lesz még ezer éves a romos hellyel egyetemben, úgy száz éves lehet.