A Tv2 nem árulja el, miért lehetnek nézők a Dancing with the Starsban

November 11-én újabb szigorításokat vezetett be a kormány, a döntés értelmében este 8 és reggel 5 óra között kijárási tilalom lép életbe, és nem lehet zenés-táncos rendezvényeket tartani. Bezártak a szórakozóhelyek, a kocsmák, nincsenek lagzik, a TV2 Dancing with the Stars című táncos tévéshowjában mégis viszonylag nagy létszámban lehettek nézők ezen a szombaton is.

A Media1 a TV2 Sajtóosztályától megkérdezte, hogyan tudják a showt élőben, a kijárási tilalom alatt sugározni és miért ülhetnek emberek a nézőközönségben?

A TV2 Sajtóosztálya szűkszavúan annyit válaszolt:

A TV2 Dancing with the Stars műsora a hatályos előírásoknak megfelelően készül.

Valószínűleg egyébként azért lehetnek nézők a műsorban, mert a közönségben nem civilek ülnek, hanem statiszták, tehát „munkavégzés” céljából szórakozhatnak.