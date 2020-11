Segítheti az önkielégítés a szexet

Az önkielégítés mindaddig jó és hasznos, amíg nem szokik hozzá túlságosan a testünk. Ha ez megtörtént, akkor érdemes egy kicsit tudatosabban hozzáállni, és úgy csinálni egyedül, hogy partnerhelyzetben is többféle módon képesek legyünk megélni az orgazmust. Férfiaknak, nőknek egyaránt ajánlott, párkapcsolati mediátor és szexológus tanácsadó mondja meg, hogyan lehet átszoktatni a testet arra, hogy partnerrel is élvezetesebb legyen a szex.

Az önkielégítés önmagában véve is szórakoztató és élvezetes tud lenni, viszont van egy olyan hátulütője, hogy minél inkább szoktatjuk magunkat egy bizonyos mozdulathoz közben, annál nehezebb lehet partnerrel megélni a tetőpontot a szexben. Azt az időt, amit arra szánunk, hogy szexuális vágyunkat megéljük saját magunkkal, szánhatjuk egyúttal arra is, hogy felkészítsük a testünket a partnerrel való szexuális együttlét élvezetére is. Ez nemcsak a nőknek jó, hanem a férfiaknak is.

A nőket segíti ugyan a csikló izgatása, de fixálódhat a mozdulat

A csikló rendkívül érzékeny szerve a női testnek, kétszer annyi idegvégződés található benne, mint a férfiak testén a makkban. Izgatásával gyorsan elérhető az orgazmus, sok nő már kamaszkorától fogva önkielégít úgy, hogy csak a csiklóját izgatja, viszont gyakran esnek abba a hibába, hogy csak egyféleképpen, egy bizonyos módon stimulálják. Azt a mozdulatot egyetlen partner sem lesz képes pontosan ugyanúgy, ugyanolyan érzékenységgel, nyomással és ugyanolyan kézmozdulatokkal utánozni, éppen ezért nehézkes lehet a szexben megélni az orgazmust a megszokás miatt.

A testünkben az orgazmus olyasmi rendszerben működik, mint a reflex: a test megszokja, hogy hogyan érje el, és minél egysíkúbb ez a mozdulatsor, annál biztosabb – mivel a testünket évek alatt módszeresen erre kondicionáltuk –, hogy partnerrel sehogy, vagy csak nehezen érjük el az orgazmust.

Ez már csak azért sem jó, mert partnerhelyzetben a másik félnek számít, hogy nekünk is jó legyen, és az ilyen helyzetek gyakori következménye az eljátszott orgazmus. A színlelés helyett jobb lenne valóban élvezni mindazt, ami történik, és ez könnyebben elérhető akkor, ha tudatosan átszoktatjuk a csiklót arra, hogy másmilyen izgatással is eljussunk a csúcsra. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy önkielégítsünk másik kézzel például, lassabb mozdulatokkal, kerüljük a jól bevált stratégiát. Az is jó, ha a vibrátorokat, csiklóizgatókat egy időre félretesszük, ezeket sem képes más utánozni semmilyen mozdulattal. Testbarát olajat síkosítóként használva, másmilyen mozdulatokkal – lassabban ugyan, de – elérhető az orgazmus.

Hasznos, ha segítjük magunkat azzal, hogy az önkielégítés előtt valamilyen erotikus irodalmat olvasunk, novellákat, blogokat, ami meghozza a hangulatot a szeánszhoz.

A férfiaknál a kéz, a tenyér szorítása másmilyen,

mint a női testé, így esetükben ez okozhat gondot. A férfiak „készen kapják” az orgazmust már kamaszkorukban, az első magömlés megélésével. Ettől a pillanattól kezdve a fiúknál is elkezdődhet a maszturbálás időszaka, ami egészen akár az öregkorig is megmaradhat. Gond akkor van, ha már a fiatal felnőttkorban is jellemzően pornónézés közben zajlik az önkielégítés, főleg, ha olyan környezetben történik, ahol sietni kell a dologgal, nehogy valaki benyisson.

Ez okozhat egy olyan problémakört, hogy az önkielégítéskor alkalmazott gyors és erős kézmozdulatok, szorítás megszokottá válik, és amikor már partnerrel vagyunk, előkerülnek a problémák: korai magömlés (mivel más a hüvely szorítása, melegebb és nedvesebb mint a tenyér) vagy merevedési gondok (hogy nem azonnal, csókolózáskor van merevedés, hanem spontán nem is alakul ki, vagy csak nagyon csekély százalékban).

Ilyenkor érdemes tudatosan figyelni arra, hogy milyen formában maszturbálunk: ne rögtön nyúljunk a péniszhez még lankadt állapotában, hanem szoktassuk arra rá, hogy a merevedés elinduljon spontán, és csak azután nyúlkáljunk. Az izgatás módszerét is fontos megváltoztatni: másik kézzel, lassabb, finomabb (akár a lingam masszázsból elcsípett) mozdulatokkal történjen, idővel pedig testbarát olajat vagy síkosítót is használhatunk. A bátrabbak melegíthetnek is maguknak tejszínből és mézből saját síkosítót, persze ügyelve arra, hogy ne legyen forró, hanem csak meleg, annyira, hogy finom érzést biztosítson. Ezzel is jó, ha önkielégítünk, és hozzászoktatjuk a péniszt ahhoz, hogy minél többféle módon képes legyen elérni az orgazmust.

