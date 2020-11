Mit lehet tenni, ha valaki 30 évesen még szűz?

A szüzességgel az a gond, hogy óriási teher tud lenni egy bizonyos életkor felett, és szégyenérzettel, hazugságokkal járhat együtt. Érdemes kitörni ebből, hiszen ezek megakadályozzák azt, hogy harmonikus szerelmi életet éljen valaki.

A hazugságok és a helyzet kerülése jellemezheti az életet

A szüzesség elvesztésének kérdése kamaszkorban kerül előtérbe, a testi érettséggel és a hormonális változásokkal együtt a szexuális vágy is megérkezik mindannyiunk életébe. Ekkor kezdődnek az első komolyabb szerelmek, akár plátóik, akár beteljesültek, de megtörténnek; és az együttjárással, udvarlással, a sulis bulikkal együtt az első szexuális élmények is ebben az időszakban zajlanak. Vannak, akiknek ez az életszakasz nem így telik, akár a személyiségük, vagy a neveltetésük miatt, de az is lehet, hogy cikizés, kudarcélmény kerülése miatt alakul így. Aztán vége lesz a középiskolának, és sokan elkezdenek dolgozni, az anyagiak miatt a családdal élnek tovább, és eltelnek az évek úgy, hogy valakinek egyáltalán nem alakul ki senkivel tényleges szerelmi és szexuális kapcsolata. Az ismerkedést kerüli, bulikba nem jár, nem is érezné ott jól magát, hiszen ott is előkerülhet a téma, hogy van-e valakije – és a szexuális témát is inkább kerülné. Rengetegen élnek ma is szüzen akár harmincévesen is, és minél több év telik el így, annál nehezebb lehet számukra bárkihez is közeledni: cikinek érzik, szégyellik a tapasztalatlanságukat.

A szégyenérzet pedig elég komoly gátja lehet a további fejlődésnek, a kapcsolatok kialakulásának. Az ördögi kör bezárult: csapdában érzi magát az illető, és idővel beletörődik a helyzetébe.

A lányok között is vannak sokan, akik szüzen maradnak harminc év felett is, és bár rendszeresen járnak bulizni, de szigorúan csak a barátnőkkel beszélgetnek, félnek megszólalni mások társaságában. Tehát nem feltétlenül zárják le a szociális kapcsolatokat, eljárnak társaságba, de ott sem igazán találják meg a hangot azokkal, akikkel végül megélhetnék a szerelmi élet teljességét.

Márpedig a szüzesség elvesztése fontos a felnőtté válás szempontjából, annak körülményei pedig meghatározhatják a későbbi szexuális életet. Van olyan nézet is, hogy a szüzesség fogalma csak egy mítosz, lehet ezzel egyetérteni vagy ellenkezni is akár, azonban tény, hogy a pszichoszexuális fejlődésünkhöz fontos, hogy legyenek szexuális kapcsolataink, hogy elkezdjük a szerelmi életet, különben hazugságok sora és a szégyenérzet uralja az életünket.

Hogyan lehet elkezdeni felnőttkorban azt, ami kimaradt fiatalon?

Fontos, hogy bárhány évesen is legyen valaki szűz, ne hangoztassa ezt a környezetében, főleg, ha kisebb városban, faluban él, mivel ennek gyorsan híre mehet, és így a szégyen érzése fokozódhat. A szégyen az a dolog, amiből a lehető legkevesebbet kellene érezni szűz felnőttként is, emiatt szükséges lehet a titoktartás. Az is lényeges, hogy olyan hobbit válasszunk, amelynek révén találkozhatunk olyan emberekkel, akiket keresünk szexuális hovatartozásunktól függően, és ahol lehetőségünk van beszélgetni egymással, nem csak gyorsan hazamenni leszegett fejjel. A koronavírus miatti intézkedések ugyan szűkítik a lehetőségeket, de napközben van lehetőség arra, hogy találkozzunk másokkal, akár kiránduláson is részt vehetünk, de egy online nyelvtanfolyam is rengeteget számíthat. Ezek a tevékenységek hatással lesznek az önbecsülésre is, az önbizalmat egy kicsit megdobják, és ha ez megvan, akkor jó alapot teremtettünk arra, hogy bátrabban ismerkedjünk, hogy nyitottabbak legyünk a világra.

Az ismerkedést online is megvalósíthatjuk, chat-beszélgetések, telefonhívások segíthetnek közelebb kerülni egymáshoz, és a legjobb, ha mihamarabb megpróbálunk lélekben közelebb kerülni egymáshoz: osszunk meg könyveket, beszélgessünk ezekről, küldjünk zenét, playlistet akár, és ezeken keresztül is jobban megismerhetjük egymást. A tapasztalatlanság gondot okozhat a továbblépésben, de nincs mit szégyellni – ha már közelebb kerültünk egymáshoz lélekben, csak azután mondjuk meg, hogy kevés tapasztalatunk van (vagy egyáltalán nincs) a szex terén. Ha az érzelmek kölcsönösek, akkor jó alapja lehet ez egy párkapcsolatnak.

Fel kell készülni azonban arra is, hogy a reakció bántó lesz, esetleg elutasítással végződik az ismerkedés. A kudarc élménye mindig benne van az ismerkedés folyamatában, nincs olyan ember a Földön, aki ne tapasztalta volna meg azt, hogy visszautasítják.

Ezzel együtt kell éljünk, bármennyire is fájó, és az elutasítást kezeljük úgy, hogy újbóli lehetőséget kaptunk arra, hogy még több emberrel szerezzünk tapasztalatot.

Jó társat találni csakis úgy lehet, ha minél több emberrel ismerkedünk, százból egy, ha olyan lesz, akit tökéletesnek találunk majd. Bátran vessük bele magunkat – nem mindegy, hogy boldogtalanul éljük le az életünk, hazugságok közt, vagy vállaljuk a kudarcot is a boldogságért.

Kiemelt kép: 24.hu/Máté Csaba