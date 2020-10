A merevedési problémák gyakoriak, de nem kezelhetetlenek

A férfiak az idő múltával szembetalálhatják magukat merevedési problémákkal, de van, hogy ez nemcsak a hatvan felettieket érinti, hanem akár egészen fiatal férfiak is észlelhetik magukon a gondot. Szexológiai tanácsadáson és pártanácsadáson is felmerülnek ilyen problémák, a 24.hu Kérdezz a szexről! blogjához érkezett olvasói levelekben gyakran téma. Ezek közül válogattam össze az öt leggyakoribb kérdéseket a merevedésről, és természetesen a válaszok sem maradnak el.

Mi lehet az oka a merevedési zavarnak?

A merevedési zavar kialakulhat szervi, azaz testi problémák miatt és kialakulhat lelki okok miatt is. Van, hogy a kettő keveredik, és egyik a másikból következik, ezért is fontos legelőször urológushoz és háziorvoshoz menni, ez utóbbinál vérnyomásmérés és vérvétel javasolt. A vérvételen a vércukor szintjét fontos nézni, továbbá a hormonrendszer általános állapotát is érdemes megvizsgálni, mert hormonális betegségek is állhatnak az erekciós probléma hátterében. A szervi okok kizárásával, amit egyértelműen az urológusnak és a háziorvosnak kell megtennie, a lelki okok felderítésével fontos foglalkozni.

A lelki okokat jelezheti az is, hogy ha reggelente van merevedés, de partnerrel, szexuális helyzetben nincs. Van olyan is, hogy a merevedési probléma a párkapcsolat egyéb területein meglévő konfliktusok miatt alakul ki, tehát partnerfüggő. És van olyan is, hogy több partnernél is előfordult már a gond, nemcsak egyvalakinél, ezzel a jelenséggel is fontos megkeresni egy szakembert. Röviden válaszolva: összetett lehet a merevedési gond oka. Ha tartósan fennáll, azaz 4-6 hónapja biztosan észleljük, szakemberre van szükség. Sajnos sok-sok férfi nem mer beszélni az orvosokkal a problémájáról vagy fél megkeresni egy urológust, esetleg a haveroktól kapott potencianövelő gyógyszerrel oldja meg a helyzetet. Ezek hosszú távon nyomot hagynak a lélekben, önbizalomhiány, önbecsüléssel kapcsolatos problémák, ismerkedési problémák kialakulhatnak.

Meddig lehet tovább húzni a merevedést, meg lehet-e tanulni?

A szexben a merevedés természetes folyamata, hogy időnként pár százalékkal visszaesik, majd újra erőteljesebb lesz. Ez teljesen normális. Gyakori gond, hogy partnerhelyzetben a magömlés hamarabb következik be, mint azt reméli az adott férfi, ez az első együttléteknél, a nagyobb vágy esetében szintén normális, ezek miatt nem szükséges aggodalmaskodni. Ha azonban rendszeresen hamarabb érkezik a magömlés és akár már a csókolózás, vetkőztetés idején is megtörténik, akkor érdemes megtanítani a pénisznek, hogy tovább bírja. Ezt meg lehet tanulni, több könyv és szakmai cikkek is segíthetnek abban, hogyan húzza vissza a férfi az izgalmat és hogyan bírja a pénisze akár 20-30 percig is merev állapotban a szexuális együttléteket. Partnerhelyzetben azért nehezebb, mint otthon egyedül, mivel a nők hüvelye (és szája) melegebb érzetre, más a szorítása mint a tenyérnek és nedvesebb is a környezet. Emiatt történik meg igen gyakran, hogy valaki hamarabb elélvez, mint ahogy szeretné.

Visszahozható a kamaszkori merevedési képesség?

A merevedési képességen bármilyen életkorban lehet javítani, de azt senki nem ígérheti meg, hogy pontosan ugyanolyan lesz majd, mint amilyen kamaszkorban volt. A kamaszkorban a hormonrendszer igen aktív és szinte berobban a fejlődő fiatalok teste ilyenkor, szó szerint elöntik őket a hormonok. A merevedés ilyenkor felbukkanhat egy jó csaj láttán a buszon, vagy akár randizás alatt, és ez az állapot egészen majdnem 30 éves korig is kitarthat – ha valaki odafigyel az egészségére, rendszeresen mozog, jól táplálkozik és nem nyúl túl sokat alkoholhoz vagy a drogokhoz stresszlevezetésképpen.

Ha valaki komolyan szeretne változtatni a merevedési képességén, szakember segítségével bármilyen életkorban elérhető az az állapot, hogyha meglát egy jó nőt, akkor megmozduljon a pénisze. Ha nem is 100%-os lesz a merevedése, de valami történik.

Javasolt-e a merevedést gyógyszerrel segíteni?

Az urológusok közül sokan írnak fel potencianövelőket a merevedés javítására, de ezek mellékhatásai nem elhanyagolhatók, sőt sajnos a pénisz igen hamar hozzászokhat ahhoz, hogy csak kemikália segítségével tudjon működni. Ha valaki elkezdi a rendszeres gyógyszerszedést, szó szerint ellustulhat a teste, és meg kell majd barátkoznia azzal, hogy akár éveken keresztül csak gyógyszerrel megy majd a szex partnerhelyzetben. Máshogyan pedig sehogyse mozdul meg a merevedés. Éppen emiatt fontos nemcsak urológust felkeresni a problémával, hanem szakembert is, szexológusok, szexuálpszichológusok segíthetnek abban, hogy merevedési képesség ne csak a gyógyszerek hatására legyen, hanem a maga természetes módján.

Tanácsadáson, terápián általában ellenjavalt gyógyszeres kezeléssel segíteni a gondot, már csak azért is, mert ők nem gyógyítanak, ez az urológus dolga. Vannak esetek, amikor fontos lehet a gyógyszer: például, amikor az önbizalom olyan mértékben károsult már, hogy az ismerkedésben, randizásban gátolja az illetőt és egyre mélyebb lelkiállapotba kerül. De ezt a szakember tudja, minden esetben egyéni elbírálás alapján, urológus szakvéleménye alapján.

A pornó valóban tud rontani a merevedési képességen? Mire figyeljek?

A pornó önmagában nnem tud rontani a merevedésen, azonban a gyors, erős és rendszeres maszturbálás igen. A pornónézéssel egybekötött maszturbálás eleve úgy kezdődik, hogy a pénisz nincs merev állapotban, a tulajdonosa pedig máris nyúlkálni kezd, izgatja, húzogatja. A tapizással eléri a kellő merevedést, majd a pornóklipek között ugrálva egyszercsak bekövetkezik az élvezés. A pornókategóriák azonban lehetőséget adnak arra, hogy egyre erősebb képi ingerekkel érje el valaki a kívánt izgalmi szintet, és aki rászokik erre, egyre durvább jeleneteket kezd el nézni. Ezzel együtt sajnos sok esetben a partnerkapcsolatokban kudarcélmények sokasága történhet meg a szexben, ez szintén segíti a rendszeres pornónézés kialakulását: partnerrel nincs siker, a pornónál van siker, ez vezethet sokaknál a pornófüggés kialakulásáig.

Erről le lehet szokni, arra érdemes figyelni, hogy tudatosan nézzünk pornót, de a pornónál jobb az erotikus irodalom, az erotikus novellák és könyvek olvasása, hiszen ezek a fantáziát is ébren tartják, nemcsak a péniszt stimulálják. A pornófilmeknél ha valaki tapasztalja magán, hogy szinte szégyenérzet követi az élvezést, ha rohan haza, hogy végre pornót nézhessen, ha egyre erősebb kategóriák érdeklik, mint akár két évvel ezelőtt, akkor ezek intő jelei annak, hogy változásra van szükség. Le lehet úgy is élni egy életet, hogy valaki a pornónézéssel és a maszturbálással is beéri, de a partnerrel vagy akár több partnerrel való szexuális élmény merőben másmilyen, pláne, ha érzelmek is vannak a szexben, nemcsak a testi élmény a lényeg.

Kiemelt kép: 24.hu/Máté Csaba