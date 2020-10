És mi van akkor, amikor a nők néznek pornót?

Milyen hatással lehet a rendszeres pornónézés a nőkre? Okozhat-e a partnerrel való szexben problémákat? Egy amerikai kutatás feltette ezeket a kérdéseket és meg is vizsgálta az eredményeket, amik egyértelműen mutatják azt is, hogy a teljesítménykényszer a nőket sem kerüli el ha a pornóról van szó.

Ha pornóról beszélünk, általában a férfiak és a pornó kapcsolatáról van szó, vagy arról, hogy párkapcsolatban a nők hogyan viszonyulnak partnerük pornónézési szokásaihoz. Pedig a nők is néznek pornót, mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy a világ legnagyobb pornóoldala, a Pornhub rendszeresen közzéteszi statisztikáiban azt is, hogy a nők mi mindent néznek az oldalon.

A 2019-es statisztika szerint az oldalt látogató nők a leszbikus jeleneteket kedvelik, és sokkal több nő néz általánosságban pornófilmet a nők egymás közti aktusáról, mint a férfiak. Kedvelt kategóriák még a japanese, azaz a japán, a threesome, azaz a hármas, az amateur (amatőr), anal (anál), milf, és csak ezek után következnek olyan kategóriák, amik konkrétabban a pornószínész férfiakat teszik főszereplővé: big dick (nagy farok) és gangbang. Azt, hogy a férfiak szexuális életére milyen hatással van a rendszeres pornónézés és maszturbálás, sok-sok cikkben tárgyaltuk, de azt, hogy a nőkre milyen hatással lehet, arról eddig még kevés szó esett.

Nem a pornó a rossz, hanem a hozzá kapcsolódó szokások A pornó a könnyebbik út, nem kell megfelelni, mégis olyan elvárásokat ültethet az agyba, amik nehezíthetik a valós szexuális életet.

2020 májusában tettek közzé egy amerikai kutatást a nők és a pornónézés kapcsolatáról, amiben kutatóként Dr. Hevesi Krisztina is részt vett. Az Indiana Egyetem 2433 főből álló kutatásának célja az volt, hogy megtudjuk, milyen hatással van a szexuális reakciókészségre a pornónézés. A kérdőívek alapján készült felmérésben kitértek a résztvevők demográfiai adataira, a szexuális előéletre, a pornográf tartalom használatának gyakoriságára, a maszturbálási szokásokra. Azt is megvizsgálták, hogy milyen izgalmi nehézségeket okozhatott a pornónézés, vagy hogy az orgazmus elérése mennyiben lehet problémásabb. Az eredményekhez hozzátartozik, hogy a pornográf tartalom fogyasztása a kutatás szerint nagyban eltért azoknál a nőknél, akik a menopauza környékén járnak korban, és azoknál, akik fiatalabbak, illetve különbségeket találtak a szexuális orientáció és a szorongásos állapot esetében is.

Összességében az eredmények szerint a nőkre koránt sincs olyan negatív hatással a rendszeres pornónézés és maszturbálás mint a férfiakra,

azonban egyetlen egy dolog mindkét nemnél jelen van, és erre érdemes odafigyelni: mind a férfiaknál, mind a nőknél a célorientáltságot és a teljesítménykényszert erősíti a partnerrel való szexben.

A felmérés szerint ugyanis azoknál a nőknél, akik rendszeresen néznek pornót és maszturbálnak, nagyobb szorongást találtak azzal kapcsolatban, ha nem tudták elérni a partnerükkel való szexben az orgazmust. Az is kiderült, hogy a pornót néző nők hisznek abban, hogy a szexuális partnereiket az orgazmus elérése vagy el nem érése aggasztja, legalábbis azokhoz a nőkhöz képest, akik nem néztek pornófilmeket. Ez egyértelműen azzal magyarázható, hogy a pornófilmekben a nők rendkívül látványosan élveznek el, és ezek a képek nem igazán fedik a valóságot: azt, amikor a nők úgy érik el a tetőpontot, hogy abban a szexben jelen van az intimitás, a szexuális elégedettség. Az biztos, hogy azok a férfiak, akik rendszeresen néznek pornót, célirányosabban állnak hozzá a partnerrel való szexhez, és ez is magyarázhatja azt, hogy a pornót néző nőkben miért alakulhat ki az orgazmusgondok miatt teljesítményszorongás.

A jó hír az, hogy a nők esetében a pornónézés és az ahhoz kapcsolódó maszturbálási szokások nem jártak párkapcsolati elégedetlenséggel a partnerrel való szexben, sőt, határozottan támogatja a partnerrel való szexben megélt orgazmust, fejleszti az orgazmuskészséget. A kutatók arra is egyértelmű választ kaptak, hogy a szexuális működésben a női testben semmilyen gondot nem okoz a pornónézés és a maszturbálás, és arra sem találtak semmilyen bizonyítékot, hogy a nők amiatt használnák a pornófilmek világát, mert valami hiányzik a párkapcsolatukból. Az adatok inkább azt mutatják, hogy azok a nők, akik boldogabbak a partnerkapcsolatukban, nagyobb valószínűséggel néznek pornófilmeket.

Mindez nem jelenti azt, hogy minden nőt arra buzdítanánk, hogy nézzen több pornófilmet, hanem egyszerűen csak annyit jelent, hogy a kutatás is alátámasztja, van különbség a női és a férfi agy működése között, továbbá, ha valakinek nehézségei vannak az orgazmus elérésével, egyedül, pornófilmeket nézve, mindenféle komolyabb következmény nélkül gyakorolhatja.

Kiemelt kép: 24.hu/Máté Csaba