Megcsaltad őt, de vele akarsz maradni. Hogyan tovább?

Mi lesz ezután? Talán ezt a kérdést teszik fel legtöbben, akik hűtlenkedtek, de továbbra is a társukkal szeretnének maradni, azzal, akit megcsaltak. A megcsalás témája ritkán merül fel a hűtlen fél szemszögéből, pláne úgy, ha a hűtlen továbbra is a megcsalt féllel képzeli el a mindennapjait. Ez egy nehéz élethelyzet, a bizalom helyreállításához rengeteg munka és türelem szükséges.

A tényleges döntés a legfontosabb első lépés

A hűtlen fél is érzelmi hullámvasúton megy át, azt, hogy megbántotta társát, aki évek óta vele van jóban-rosszban, biztos, hogy fájó számára is. A kétkedés, hogy vajon túlléphetnek-e az afféron együtt, hogy mennyi ideig tart majd, amíg minden rendeződik, olyan kérdések, melyek komoly érzelmi viharokkal, félelemmel is társulhatnak.

A másik oldalról felmerül az a kérdés is, hogy milyen érzelmek kötnek a szeretőhöz. Miért történt meg a félrelépés? Talán azért, mert úgy éreztük, már rég vége a tartós kapcsolatunknak, csak nem merjük kimondani? Vannak-e valódi érzelmek még a kapcsolatban, vagy azok az érzelmek inkább a szeretőhöz kapcsolódnak? A legnagyobb szemétség saját magunkkal nem őszintének lenni, nem ciki, ha elvonulunk pár órára és tisztázzuk az érzelmeinket.

Ha vannak kétségek, hogy egyáltalán működhet-e tovább a kapcsolat, ha gyengéd érzelmeket táplálunk a szerető iránt, akkor nem jó ötlet a házasság/párkapcsolat folytatása, mert lehet, hogy most elhitetjük magunkkal, hogy akarjuk, de a partnert még jobban megbántjuk, ha kiderül, mégsem működik.

A szakítás a következő lépés

Az bizalom újraépítésének egyetlen módja az, ha a külső kapcsolatot mindenféle értelemben lezárjuk. Akkor is, ha korábban barátság volt és abból alakult ki a szeretősdi, tehát ne írjunk neki születésnapján sem, és évekkel később se kérdezzük meg tőle sms-ben sem azt, hogy mi van vele. A lezárás fontos része annak, hogy a társas kapcsolatra koncentráljunk, ráadásul azt is figyelembe kell venni, hogy a megcsalás olyan bizalomvesztéssel jár együtt, ami évek múlva is felbukkanhat, és a megcsalt fél lehet, hogy bele fog nézni később a telefon tartalmába. A szakítást párkapcsolati mediáción, pártanácsadáson és párterápián is kérik a szakemberek, amennyiben a cél a hosszú távú párkapcsolatot folytatása.

Az a legszerencsésebb, ha a szakítás sem személyesen történik, hanem e-mailen vagy telefonhívás során, bármilyen bénán is hangzik. Mindenképpen tudatni kell a szeretővel azt is, hogy mik a szándékaink: bátran írjuk meg, hogy a társunkkal szeretnénk tovább folytatni. A lényegretörő, határozott mondatok a leghatékonyabbak, mindenfajta érzelmet kizárva írjuk meg döntésünket, ne terheljük kusza érzelmeinkkel a szeretőt sem, ne írjuk meg neki, hogy hiányozni fog, azt se, hogy sokat gondolunk rá és a közösen megélt szexuális élményekről se írjunk neki semmit. Ezeket mindenkinek saját magában jó lezárnia, nem szabad másokra dobni és belehúzni a harmadik felet újabb játszmákba.

Őszinteség, őszinteség, őszinteség

Általában a megcsalás akkor okoz igazán sok gondot, amikor kiderül. A megcsalt fél általában minden részletet tudni akar, de van egy határ, amin túl nem szabad a vallatásnak engednünk, sőt, a minősítést, ítélkezést, a bántást, a dühkitöréseket sem szabad eltűrni. A megcsalt partnernek joga van tudni a részletekről, de ne hagyjuk, hogy áttaposson rajtunk, vagy hogy bokszzsáknak használjon onnantól kezdve. A párkapcsolat erőviszonyai felborulhatnak, megváltozik a dinamika, és éppen ez az erő, ami segíthet abban is, hogy a házasság vagy hosszú távú párkapcsolat ismét fellángoljon. Ez az időszak pokolian tud fájni mindenkinek, de van remény, hiszen ha fáj, akkor még lehet ebben érzelmi tartalék, lehet szó újrakezdésről.

Fontos felelősséget vállalni a félrelépésért, ennyivel tartozik mindenki a társának, akkor is, ha régóta kihűlt a kapcsolat.

A bizalom újraépítésének ideje

Lehetséges, hogy a megcsalt fél szeretné elkérni az összes közösségi média oldalhoz tartozó jelszót, e-mailekhez való teljes hozzáférést. Egyénenként változik, ki, mennyire szeretne ehhez felhatalmazást adni: előnye, hogy ha tényleg nem talál semmit a partner, akkor a bizalom helyreállításához ez segítség lehet. Hátránya, hogy eltolja a párkapcsolati erőviszonyokat és nem két felnőtt ember, hanem egyfajta ellenőrző szülő és alkalmazkodásra kényszerített gyerek szerepek jelenhetnek meg a kapcsolatban. Ez azonban nem segíti a párkapcsolat vagy házasság érdemi folytatását. Ha nem szeretnénk hozzáférést adni mindenhez, akkor bátran mondjuk meg azt a partnernek, hogy

tudom, hogy megbántottalak, és semmit sem szeretnék eltitkolni előled, de nem hiszem, hogy ez a legjobb módja annak, hogy visszanyerjem a bizalmadat.

A bizalom helyreállításához nem árt szakember segítségét kérni, hiszen az, hogy hogyan dolgozzuk fel a traumákat, egyénenként is változhat, megtörténhet, hogy a szülőktől hozunk olyan sérelmeket, fájdalmas emlékeket, amik gátolhatnak abban, hogy egyedül feldolgozzuk a történteket. A jó út az, ha hagyunk időt a gyászra, hiszen meg kell gyászolni az addigi kapcsolat végét, le kell zárni, és egy teljesen új, minőségében jobb párkapcsolatot lehet felépíteni.

A kezdéshez a randizások, a kedvességek, a bókok, a telefonok és számítógépek bámulása helyett a közös beszélgetések sokat tehetnek, érdemes ott kezdeni, ahol anno a kapcsolat elindult, akár ugyanarra a helyszínre is elmehetünk. Ha voltak nagyon szép közös évek, akkor azokról beszélgessünk, nézzünk erről fotókat, és gondoljuk végig, miért volt akkor jó, mi veszett el azóta, és mi kellene ahhoz, hogy újra olyan legyen, mint volt.

