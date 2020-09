Többen is ufót videóztak New Jersey-ben

Megállt az élet hétfőn egy autópályán az amerikai New Jersey államban, miután valami igazán furcsára lettek figyelmesek az emberek az égen, és egymás után kezdték el videózni azt.

I still can’t believe a UFO was spotted in New Jersey today! pic.twitter.com/ipi8S3caSz

— 🤮 (@YoSoyHendejo) September 15, 2020