Hétkilós csomót operáltak ki egy tini hasából, miután évekig rágta a haját

Az orvosok egy hatalmas, közel 7 kilós hajgombócot távolítottak el egy tinédzser gyomrából, aki évek óta egy pszichológiai rendellenességben szenved. A 17 éves Sweety Kumari augusztus 31-én esett át az operáción Indiában egy magánkórházban, ami hat órát vett igénybe. A műtétet vezető Dr. GN Sahu elmondása szerint negyvenéves pályafutása során sosem látott ennyire masszív felhalmozódást egy gyomorban.

Kumarit három éve vizsgálták meg ultrahanggal, eleinte úgy gyanították, hogy tumor van a testében, majd az orvosok rájöttek, hogy a tinédzser folyamatosan rágja, eszi a saját haját. A kényszeres hajevést Rapunzel-szindrómaként említi a tudomány, és bár nem túl elterjedt, időről időre felfedeznek pár esetet. A brit British Medical Journal szerint 2018-ban közel 90 Rapunzel-szindrómához fűződő esetet dokumentáltak. Mivel a hajat nem tudja megemészteni az emberi test,számos komplikációt idézhetnek elő a gombócok, többek közt dehidratáltsághoz, alultápláltsághoz, fájdalmakhoz vezethetnek.

