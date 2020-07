A korai magömlés problémára az önálló gyakorlás hasznos

Évek óta tartó párkapcsolatban is rendszeres probléma lehet a korai magömlés, és ezt nem lehet csak egyetlen egy okkal magyarázni, általában biológiai és lelki okai egyaránt lehetnek ennek. Azok a férfiak, akik túl hamar elélveznek szex közben, szégyellik ezt, és sokan a kudarc elkerülését választják megoldásként, holott van olyan út is, amivel idővel a szégyenérzet is eltűnhet és a gond is megoldódhat.

Az orvosi kivizsgálás legyen az első!

A korai magömlésnek testi és lelki okai is lehetnek, előbbinek széles skálája van: egészen furcsa dolgokra is képes a test, például megtörténhet, hogy a gyerektől elkapott hasmenéssel és hányással járó betegségből baktérium kerül a prosztatába, esetleg kólibaktérium kerül oda. Ez máris gondokat fog okozni a magömlésnél, sőt, bármilyen olyan betegség, ami a prosztatát érinti, hatással lesz a magömlésre. Egy klasszikus felfázás, amit nem vírus vagy baktérium okoz, hanem valóban a hideg miatt történt felfázás, szintén befolyásolhatja a magömlést. Jóval hamarabb is megérkezhet a vártnál, vagy elhúzódhat, el is maradhat. Az orvosi kivizsgálás éppen emiatt szükséges, és bármilyen kellemetlen élmény is, a pontos diagnózist az urológusnak kell megmondania, prosztatavizsgálattal, vizelet- és spermavizsgálattal.

Amennyiben az urológus nem talált problémát, akkor is érdemes tovább kutakodni, minimum egy általános vérvétellel, hiszen hormonális gondok, mint a pajzsmirigybetegségek is okozhatnak problémát, de akár agyi betegségek is hatással lehetnek a magömlésre. Vannak férfiak, akik amiatt nem mernek elmenni orvoshoz, mert nem tudják és nem is merik elmondani, mi a konkrét panaszuk. Érthető, hogy nehezen beszél valaki a szexuális gondjairól, egyrészt mert szégyelli, másrészt pedig, mert amúgysem szokott ilyesmiről beszélni senkivel. Azonban a megoldáshoz muszáj az orvosi segítség, és ha nem is azokkal a szavakkal mondja ki a gondot, mint a korai és a magömlés, hanem csak céloz rá, hogy a ‘kelleténél hamarabb érkezik a tetőpont’, az urológus érteni fogja a problémát. Orvosi kivizsgálás nélkül semmilyen korai magömlés megszüntetésére irányuló gyakorlatot vagy terápiát nem is szabad elkezdeni – ha a szakember, akihez fordulunk nem kér orvosi vizsgálatot, akkor biztos, hogy nem a legjobb kezekbe kerültünk.

A lelki okok összetettek, de ezekkel is fontos foglalkozni

A lélek elképesztő utakat képes bejárni, ha a párkapcsolatról, szerelemről van szó. Mélységek és magasságok jellemzik, és naivitás azt hinni, hogy ezek nincsenek hatással a testünkre, a szexuális életünkre. Vegyünk példaként egy olyan házaspárt, ahol a nő szeretne minél hamarabb túlesni a szexen, szinte összeszorított foggal fekszik a férfi alatt és várja a végét. A férj pedig tudat alatt vagy tudatosan is arra törekszik, hogy minél gyorsabban végezzen, hiszen a feleségének ez láthatóan nem jó, ezért ő is gyorsan túl akar esni a szexen. Ez rögzül a pénisz működésében is, pláne, ha éveken át ez a menetrend.

De előfordul olyan is, ahol csak félévente van szex a házasságban, ilyen esetben is jelen lehet a korai magömlés, mivel ritka bármilyen más érintés, mint a saját kéz, így a partner szája vagy egyéb nyílása annyira erősen ingerli a péniszt, hogy hamarabb elélvez. Ez bármilyen korosztályban, bármilyen párkapcsolatban megtörténhet.

A párkapcsolati gondok szintén befolyásolhatják a magömlést, hiszen lehet, hogy valami szorongást vagy dühöt eredményez. Partnerfüggő is lehet tehát a probléma, erre onnan lehet következtetni, ha más szexuális kapcsolatban korábban nem tapasztalt korai magömlést és szervi gondok sincsenek a háttérben, a harmónia azonban hiányzik a párkapcsolatból. A szorongásról is érdemes többet beszélni, sok-sok férfinál van jelen a teljesítményszorongás, ami szintén vezethet korai magömlésig is, nemcsak merevedési zavart okozhat. Az azon való aggódás, hogy elég jó-e a szexben, hogy elég-e az, amit nyújt egyértelműen a szorongás jelei, és ha ez a fajta aggodalom nemcsak a szexben hanem az élet egyéb területein is jelen vannak, okkal gyanakodhatunk arra, hogy ez is közrejátszik a korai magömlésben. A lelki és párkapcsolati okokat szakemberrel lehet feltárni és megoldást találni rá, az orvosi kivizsgálás és a feltárt diagnózis helyes kezelése mellett ajánlott a párkapcsolati vagy egyéni tanácsadás is e téren. A szexológiában képzett szakemberrel való beszélgetés csodákat tehet, érdemes megkeresni valakit, aki ezzel is foglalkozik.

Egyedül, otthon is lehet tenni azért, hogy a korai magömlés valamelyest javuljon

A korai magömlés ellen a fent említett pontos orvosi vizsgálatok után vagy mellett érdemes megtanulni, hogyan lehet visszaszerezni a kontrollt a pénisz felett, azaz az ejakulációs reflex felett. A reflex szó egyúttal azt is jelenti, hogy a beidegződésen lehet változtatni, és a nem jól működő reflexet át lehet szoktatni egy jobban működőre. A testnek tehát újratanulással meg lehet mutatni egy másik beidegződést, és ez csak és kizárólag rengeteg gyakorlással érhető el.

Tipp Hetente 3-5 alkalommal célszerű gyakorolni, maszturbálással, mind száraz, mind nedves (jojoba olaj, síkosító, mandulaolaj, babaolaj) kézzel. Mielőtt megérkezne a tetőpont, hagyja abba az ingerlést, hagyja, hogy a merevedés egy kicsit visszább essen és folytassa! A gyakorlat lényege, hogy találja meg azt a pillanatot a folyamatban, amikor még vissza lehet fordítani a magömlést! Éppen ezért semmi probléma azzal, ha becsúszik a magömlés, ne adja fel és folytassa a gyakorlatot! A szorítófogást is bátran használja, a makk alatti részen, közvetlenül két ujjal, erős nyomással szintén visszahúzható az izgalom.

Az önállóan, maszturbálással végzett gyakorlatsort Kegel-tornával fontos kiegészíteni, így a medence izmait megerősítve pár hét alatt jó változásokat lehet elérni!

Amennyiben a pornónézéssel kialakult az a szokás, hogy minél gyorsabban be kell fejezni, nehogy rányisson valaki (akár kamaszkorban zajlott ez évekig, akár most, a házasságban), akkor a korai magömlés ezzel is összefüggésbe hozható. A problémát itt a pornóval együtt kell kezelni, ehhez keressen meg egy szexológiával foglalkozó szakembert!

Sok-sok férfi a 24 órán belüli második szexnél vagy maszturbálásnál kevésbé érzékeny, így partnerhelyzetben érdemes kihasználni, és például reggel a zuhanyzóban maszturbálni, majd délután-este szexelni a partnerrel. De ezt nem lehet örökké csinálni, így érdemes önállóan maszturbálással kigyakorolni a magömlés kontrollálását!

Ha már egyedül begyakorolta a magömlés visszatartást, akkor partnerhelyzetben akkor, amikor érzi, hogy elért ahhoz a ponthoz, ahonnan még vissza lehet fordítani a magömlést, húzza ki a péniszét pár másodpercre és tegye vissza! Az is jó megoldás lehet, ha benne marad a partnere testében és nem mozog egyáltalán, hanem megvárja, amíg egy kissé lankad a merevedés!

