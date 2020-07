Katie Holmes az egyetlen celeb, akit maszkban is felismertünk az elmúlt négy hónapban

Katie Holmes az egyetlen celeb, akit maszkban is felismertünk az elmúlt négy hónapban

Pedig még napszemüveg is van rajta.

A koronavírus óta sokszor nehéz felismerni a sztárokat, akik szájmaszkban lépnek ki az utcára, Sarah Jessica Parkert például csak a cipője alapján tudjuk beazonosítani, Hugh Jackmant pedig szinte lehetetlen lenne kiszúrni. Katie Holmesról viszont még napszemüvegben és maszkban is azonnal megállapítja az ember, hogy a színésznőről van szó. Így volt ez a minap is, amikor fehér pólóban és famerben sétált New Yorkban, a haját pedig szokásához híven felkötötte.

Kiemelt kép: Fotó: Gotham/GC Images/ Getty Images