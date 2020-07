Az orosz muszklis Barbie-ról ír a világsajtó

Julia Vins önbizalomhiány miatt kezdett el konditerembe járni.

A bulvársajtó is felfigyelt az orosz muszklis Barbie-ra. Oroszországban ma már nem igazán hírértékű Julia Vins karrierje, hiszen a helyi lapokban már 2013 óta cikkeznek a lányról, akinek a babaarca és rendkívül izmos teste közti kontraszt miatt igen különleges a megjelenése.

A Mirrortól a Daily Starig mindenesetre több ismert lap is megírta a sztorit a lányról, aki 15 éves kora óta jár konditerembe. Az izmok növelésének vágya mellett azért ment le először, mert szeretett volna nagyobb önbizalmat, és a stresszhelyzetekkel is fel akarta venni a harcot, amiket leginkább apja alkoholizmusa miatt élt át a családjuk.

A konditerem olyan messze volt, hogy több mint egy órát kellett buszoznia, ráadásul ő volt az egyetlen lány a gyúrósok között, de mindez egyáltalán nem szegte a kedvét.

Julia Vins a jogi egyetem helyett az erőemelést választotta: a most 24 éves orosz nő azóta is heti 4-5 alkalommal jár edzeni, és sportos életmódjához szigorú diéta is tartozik: leginkább halat, zöldségeket, tojást, babot, rizst, zabot fogyaszt.

Az eredmény: az erőemelésben ma már mindenki ismeri Juliát, aki világbajnokságokat nyert, megdöntött egy sor világrekordot. Egyéni rekordjai: guggolás: 275 kg., fekvenyomás: 175 kg., felhúzás: 205 kg.