Leállt a repülés a járvány miatt, ezért egy görög diák hazabiciklizett Skóciából

Az athéni Kleon Papadimitriou harmadéves diák az Aberdeeni Egyetemen. Márciusban, amikor Nagy Britanniában is elszabadult a koronavírus-járvány, és leálltak a repülőjáratok, a húszéves srác rájött, hogy nem tud hazautazni a családjához. Egy ideig kivárt, de április elejére világossá vált, hogy a járványhelyzet hónapokig fog húzódni. Papadimitriou ekkor gondolt egyet, és úgy döntött, hogy hazabiciklizik – írja a CNN

Bár Papadimitriou nem volt kezdő bringás, túlzás lenne azt állítani, hogy felkészült profiként vágott neki a kalandnak. Tavaly részt vett egy hosszabb országúti versenyen, és idén is edzett néhány hetet egy hasonló megmérettetésre, de ez volt az összes tapasztalat, amire támaszkodhatott. Ezzel együtt úgy érezte, ennyi bőven elég lesz, úgyhogy vett magának egy biciklit, meg némi felszerelést, aztán elmondta a tervét a szüleinek és néhány barátjának. Mind azt hitték, hogy megőrült. Az apja végül azzal a feltétellel egyezett bele a dologba, hogy egy applikáción keresztül a család minden pillanatban tudhatja, hogy Kleon éppen hol van.

A srác május 10-én halkonzervekkel, némi mogyoróvajjal és kenyérrel, egy sátorral, egy hálózsákkal, és a bringája javításához szükséges alapfelszereléssel elindult Skóciából Görögországba. A tereptől és az időjárástól függően 50 – 120 kilométert tett meg naponta. Anglián, és Hollandián keresztül érkezett meg Németországba, ahonnan Ausztriába bringázott, majd letekert egészen délre Olaszország keleti partja mentén, majd egy hajóval kelt át Jón-tengeren. Patrasz kikötőjében szállt partra, ahonnan már csak 200 kilométert kellett legyűrnie Athénig.

Kleon majdnem minden éjjel erdők, vagy földek szélén aludt a sátrában és minden napot azzal zárt, hogy leírta a legfrissebb élményeit a naplójába, átnézte a másnapi útvonaltervét, és váltott néhány üzenetet a családjával, és a barátaival. Néhány alkalommal, amikor ismerősök vagy barátok lakhelyének közelében járt, ágyban alhatott. Amikor június 27-én hazaérkezett, nem csak a családja és barátai várták, de idegenek is összesereglettek, akik az interneten olvastak a nem mindennapi bringatúráról.

Papadimitriou azt mondja, csak most, néhány hét elteltével kezdi felfogni, mekkora kihívást teljesített. A 48 napos túra nem csak fizikailag, de szellemileg és érzelmileg is nagyon megterhelte, de minden szempontból meg is erősödött az út alatt. Kleon nem sok időt töltött otthon, pihenéssel. Máris elutazott Athénból, hogy végigdolgozza a nyarat. Munka közben pedig már a következő nagy kihíváson járatja az agyát.