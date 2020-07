Mihalik Enikő bikinifelső nélkül vetette bele magát a Balatonba

Az esetről persze fotó is készült.

Mihalik Enikő éppen a Balatonnál nyaral, ugyanis a tegnapi bejegyzésénél megjelölte a helyszínt is. A feltöltött kép alapján mindössze egy fürdőruha alsóban indult be a vízbe. A felsőre valamiért egyáltalán nem volt szüksége, valószínűleg azért, hogy egységesen barnuljon le a bőre, de az is lehet, hogy egyszerűen nem szereti a melltartókat. A képen az Instagram szabályai miatt -sokak bánatára – a mellbimbóját fehér színnel kisatírozta. A legtöbb kommentelő arról érdeklődött, hogy a Balatonnak mégis melyik partján van ez a bikinimentes övezet. Az egy más kérdés, hogy az ember ugyan minek visz magával telefont, ha fürdeni megy be a vízbe, de inkább nem teszünk fel kérdéseket. Egyébként még szerencse, hogy a pillanatot fotóval dokumentálta, máskülönben nem biztos, hogy elhinnénk, hogy megtörtént.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon (@eniko) által megosztott bejegyzés, Júl 5., 2020, időpont: 7:22 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@eniko