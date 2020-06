Megan Fox már 10 éve elmondta, hogy hogy bánt vele a rendező, de az internet népe csak most háborodott fel

Megan Fox egy 2009-es interjúban beszélt Jimmy Kimmelnek arról, hogy 15 éves korában szerepelt a Bad Boys 2 egyik jelenetében. Mivel kiskorú volt, nem ültethették le a bárba, így a rendező, Michael Bay – aki később a Transformerst is rendezte – azzal oldotta meg a dolgot, hogy a bikinit és magassarkút viselő Foxot beállította egy vízesés alá egy szexi, táncolós jelenetre.

A történetet hallgatva a közönség nevetett és Kimmel azzal viccelődött, hogy sok férfi táplál hasonló érzéseket kiskorú lányok iránt, csak elnyomják magukban.

clip from 2009 where megan fox tells a story about michael bay sexualising her as a 15 y/o

the crowd laughs, and kimmel makes gross jokes

teen girls being preyed on by older men has never been taken seriously and still isn’t pic.twitter.com/t1rF80UTj1

