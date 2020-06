Hiába a tiltás, még mindig árulnak kutyahúst a kínai piacokon

A Yulin városában tartott szokásos évi kutyahúsevő fesztivál előtt teli vannak ételnek szánt ebekkel a piacok.

A kínai kormány hiába vette ki a haszonállatok közül a kutyákat, a kutyahúsevő fesztiváljáról ismertté vált Yulin városában idén is árulnak levágott és élő kutyákat a piacokon – közölte a Humane Society International. A nemzetközi állatvédő szervezet a helyszínen készített videókkal és fotókkal bizonyította, hogy a kutyahús továbbra is könnyedén elérhető a város piacain.

A helyi önkormányzat a szervezet közlése szerint igyekszik egy piacra korlátozni a kutyahús árusítását. A város szélén található Nanchao piacon főleg már levágott kutyákat árulnak, de a várost körbejáró aktivisták találtak olyan helyeket is, ahol élve árulják a fogyasztásra szánt ebeket, köztük kölyköket.

Figyelem! Az alábbi videóban felkavaró felvételek lehet látni!

Az aktivisták gyorsan fel is vásárolták őket. Egyikük elmondta, hogy életében most először járt Yulinban, és sokkolta a látvány, ami a piacokon fogadta, és remegett a keze, amikor az első kölyköt kivette a ketrecből, hogy megmentse a mészárosoktól. Jenifer Chen hozzátette, hogy a kínaiak nagy többsége hasonlóan érez, mint ő, és egyáltalán nem tartja normálisnak a kutyahús fogyasztását.

A Humane Society közlése szerint a yulini piacokon jóval kevesebb kutyát lehet most találni, mint az előző években, amikor ezerszámra hozták a teherautók a levágásra szán ebeket a szomszédos tartományokból. Most a kormány intézkedései miatt alig tudnak szerezni kutyákat, azokat is inkább csak a közeli városokból szállítják a fesztiválra.

Kiemelt kép:Humane Society International