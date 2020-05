A Rock ‘n Roll maszturbálási technika valóban segítség a nőknek

A nők nem kapják készen az orgazmus képességét, ez azonban gyakorlással fejleszthető. Bárki, aki nem élte meg saját magával sem a tetőpontot, egy speciális programmal elvileg megélheti, sőt, azok a nők, akik csak partnerrel nem képesek orgazmusra szex közben, nekik is ajánlott a Rock 'N Roll technika gyakorlása. A menő nevet egy amerikai szexedukátor adta a saját programjának, nemcsak a programot, hanem őt magát is bemutatjuk az alábbi cikkben.

Betty Dodson egy 90 éves amerikai nő, aki a hatvanas évek óta aktív híve a szexpozitív mozgalmaknak, úgynevezett Bodysex workshopjaival lett ismert világszerte. Workshopjain a nők meztelenek egymás előtt, csoportban, együtt nézik meg a nemi szervüket tükörrel, illetve megtanulhatnak úgy önkielégíteni – a tréner szeme láttára és személyes segítségével –, ahogyan biztosan örömteli élmény lehet az orgazmus.

A magát feministának tartó Dodson a magánpraxisát New Yorkban építette fel, mára pedig számtalan trénernek is továbbadta tudását: Betty Dodson Method néven megtalálható az interneten minden információ erről, amit tudni érdemes. A teljesen egyedi, életteli és rendkívüli szexedukátor több könyvet is kiadott, melyek témája egytől egyig a női orgazmus elérése. Munkásságából kiderül, hogy egyfajta missziónak tartja, hogy az orgazmusra képtelen nőknek – akár egyedül, akár partnerrel – segítsen és megtanítsa az orgazmus elérését.

Bár bizarr végignézni egy nő orgazmusát egy dokufilmben, de nagyon fontos Gwyneth Paltrow csapata készített egy sorozatot, amelynek egyik része az élvezetről, pontosabban a női orgazmusról szól. Arról, hogy az élvezet a miénk, illetve a miénk is. Mindenkié.

Híres workshopját leginkább Gwyneth Paltrow dokumentumsorozatából ismerhettük meg. A The Goop Lab With Gwyneth Paltrow című sorozatban Betty Dodson személyesen segített egy fiatal lánynak abban, hogy jobban megismerje a testét, hogy elfogadja önmagát, szexualitását. A műsorban szó esett a Rock ‘n Roll technikájáról, amit a szexedukátor maga fejlesztett ki, és amin keresztül egy 2008-as amerikai felmérés szerint is sikeres eredményeket lehet elérni az anorgazmiával diagnosztizált nőknél. A testtel, szexuális élménnyel kapcsolatos szégyen, a bűntudat, a negatív érzések és a saját vágyak elnyomása mind akadályokat görgetnek az örömteli szexuális életben, ezek is okai lehetnek az anorgazmiának.

A 2008-as kutatás célja a Betty Dodson féle módszer tesztelése volt, azt keresték, lehet-e változtatni a nők orgazmus-készségén. A módszert nevezhetjük holisztikus szexuális kézi módszernek: a csikló stimulálásra speciális vibrátort használtak, a nemi szervek jobb elfogadásához pedig kézzel való érintést alkalmaztak, miközben jelen volt egy tréner is. A manuális szexológiai módszert kiegészítették pár órás csoportterápiával, amit pszichoterapeuta vezetett, így mind a testi, mind a lelki változásokat figyelték a kutatásban. Összesen ötszáz, 18 és 88 év között nő vett ebben részt – konkrét anorgazmiás a résztvevők 25%-a volt –, a végeredmény szerint pedig 465 kliensnél sikerült elérni orgazmust, mindössze 35 fő esetében volt sikertelen a próbálkozás.

A felmérésből az is kiderült, hogy a menopauza után is lehet orgazmust megélni, ugyanannyira, mint fiatalon. Akiknek sohasem sikerült sem egyedül, sem partnerrel megélniük az orgazmust, többségüknek szintén sikerült leküzdeniük ezt a problémát. Végeredményében etikusnak, biztonságosnak és ésszerűnek találták a módszert, még ha furcsának hangozhat is, hogy mások előtt kellett önkielégíteni az eredményért.

A Rock ‘n Roll módszer titka

Dodson nem az a fajta segítő, aki mindenki előtt titokban tartja metódusa legsikeresebb programját. Szívesen osztja meg a weboldalán, miről is beszél és miben hisz. Technikája a következő: háton fekve, lábakat felhúzva kell feküdni, ez a kiinduló helyzet, majd a medence lassú emelgetésével és a PC izmok (a medencetájékon, a szeméremcsont és az ülőcsont között van, latinul pubococcygeus) összehúzásával és kiengedésével folytatódik a gyakorlat. Miközben a medencét előre emeljük, szívjuk be a levegőt az orrunkon keresztül, és amikor leengedjük, akkor fújjuk ki. Kisebb, finom mozgásokról van szó, ami közben a csiklót speciális csiklóizgatóval kell ingerelni.

A titok a levegővétel: folyamatos, lassú ki- és belégzés, orron be, szájon ki, és egyáltalán nem szabad bent tartani hosszabb ideig, csakhogy elérjük a tetőpontot.

A medence folyamatos, lassú mozgatásával, a PC izmok ritmikus szorításával, a csikló körkörös, finom izgatásával és a levegővétellel még nincs vége a feladatnak, a hüvelyben bent kell tartani egy dildót, aminek egy kisebb gömb van a végén. A medence izmainak összehúzása ezért is szükséges, és mivel tényleg sok dologra kell figyelni, már nem is tűnik hülyeségnek, hogy a folyamatban részt vegyen egy instruktor. Az önszeretet lényege, hogy a nők a testüket fejlesszék ahhoz, hogy magasabb szintű, hosszabb ideig tartó szexuális örömöt élhessenek meg akár egyedül, akár a partnerrel. Sok-sok gyakorlással elérhető, hogy idővel ne csak arra figyeljünk, hogy hogyan kell helyesen csinálni, hanem arra is, hogy minél élvezetesebb legyen.

A csodavárás helyett az önfejlesztés valóban segít a jó szexben

Ez a módszer csupán egyike azoknak a technikáknak, amiken keresztül a nők jobb, minőségibb orgazmust élhetnek meg. A szexuálterápia is erre épül, az addig kamaszkortól megismert és gyakorolt maszturbálási technikákat, az esetlegesen túlzottan fixálódott csikló orgazmust is teljesen más típusú érintések gyakorlásával, feladatok teljesítésével lehet átszoktatni a minőségibb élményre. Az orgazmus egy reflexszerű folyamat a testben, tehát bárki, aki meg szeretné tanulni, hogy partnerrel, pusztán behatolással is képes legyen megélni az orgazmust, megtanulhatja.

A nők nem kapják úgy készen az élvezés képességét, ahogyan a férfiak – akiknél kamaszkorban spontán bekövetkezik a magömlés –, de mindig lehet tanulni ezen a téren is. Senkinek nem fog belepottyanni az ölébe egy új partnerrel sem az örömteli szexualitás pusztán attól, hogy fekszik az ágyon. Pláne nem úgy, ha fizikális vagy mentális betegségek, súlyos szorongások vannak a háttérben, ha korábban volt bántalmazó kapcsolatban, ha gyerekkori molesztálás, szexuális zaklatás, abúzus is történt. Ezek sokszor valóban csak terápiás környezetben derülnek ki, és az agyban, tudatalattiban rejtőzködhetnek évekig is akár, akadályozva ezzel a harmonikus párkapcsolatot, a kiegyensúlyozott szexuális életet.

Azon nőknek, akik soha nem éltek meg még saját magukkal sem orgazmust, érdemes felkeresniük egy szakembert, ha szeretnének ezen változtatni. Bárki, aki úgy gondolja, hogy számára orgazmus nélkül is teljes az élet, semmi gond nincs vele, ha neki így is teljes az élete, ha nincs hiányérzete, semmi szüksége segítségre e téren.

A technikákat természetesen azok is elsajátíthatják, akik csak egyedül élnek meg orgazmust és partnerrel nagyon ritkán vagy soha. Van, hogy ez partnerektől is függ, nem szabad ettől megijedni, ezeknek párkapcsolati gondok is lehetnek az okai, nem feltétlenül függ a férfi péniszméretétől vagy technikájától.

Kiemelt kép: Getty Images