Hullámvasutat épít unokájának a kertbe egy amerikai nagypapa

A koronavírus-járvány miatt sok szülőnek és nagyszülőnek kell igazán kreatívnak lennie, hogy lefoglalják az otthon maradó kisgyerekeket, és egy amerikai férfi igazán nagy dologba vágott bele. Úgy döntött, hogy hullámvasutat épít unokájának, a kertjükbe.

A férfi május 3-án látott neki a nagy feladatnak – közölte lánya a Twitter-oldalán. Pénteken pedig meg is osztott egy videót arról, hogyan áll a nagy projekt.

– írta a nő a videó mellé. A felvétel hatalmas sikert aratott a közösségi oldalon: alig egy nap alatt már több mint ötmilliószor nézték meg.

it’s not done but they having the time of they lives https://t.co/hl5lrg5TSM pic.twitter.com/F8TUnlvJFp

— k (@HUNNITBANDBRIA) May 21, 2020