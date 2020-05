Saját babáját használja a maga szórakoztatására az unatkozó kismama

Azért az unatkozásnak vannak ennél kellemetlenebb módjai is.

A karantén alatt sokak kreativitása előtérbe került, gondoljunk csak a házilag elkészített maszkokra, kenyerekre, hajszobrászatra. Egy anya, az Oregonban élő, 28 éves Morgan a sminkelésben próbálta ki magát unalmában. De nem saját magán, hanem a kisbabáján, Leighton Mae Rose-on.

Az eredményeket pedig rendszeresen rögzítette is, majd feltöltötte őket a TikTokra (ezt követően pedig az Instagramra), és hát a követőknek nagyon tetszenek a bolondos szemöldökök és a csecsemő ettől független mimikája.

Morgan azt nyilatkozta a Mirror szerint, hogy a karantén alatt elindították ők is a TikTokjukat, ha már az ilyen népszerű valami lett, de azt nem gondolta, hogy ekkora sikert érnek majd el a platformon. Csak az első videót több mint 1 millióan látták, és 87 ezer kedvelés érkezett rá.

Noha kedvelői valószínűleg többen vannak a a videónak, mint ellenzői, azért utóbbiakból is akad egypár, Morgan ugyanis kap tőlük üzeneteket. Éppen ezért a kismama nem is olvassa a kommenteket, ami elszmorítja, mert a gyűlölködők között biztos nagyon kedvesek is vannak.