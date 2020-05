Jessica Simspont megszégyenítették a nagy mellei miatt

A hétfőn elmaradt Met-gálát azzal pótolták, hogy a korábbi szervezők és vendégek régi történeteket idéztek fel. A Vogue egykori kreatív igazgatója, Sally Singer a 2007-es eseményről mesélt, amikor Jessica Simpson még John Mayerrel alkotott egy párt.

Singer elmondta, hogy az akkor 27 éves Simpson egy kivágott Michael Kors ruhában érkezett meg, amiből majd kiestek a mellei, ráadásul egy asztalnál ült vele, így azt is testközelből látta, amikor Mayer állítólag megfogdosta a párját.

A sztori persze Jessica Simpsonhoz is eljutott, aki először lazán reagált egy régi, ikonikus fotóval.

– írta a Twitteren Simpson.

Feeling a little like Jayne Mansfield after reading this (inaccurate!) oral history of the #MetBall where I am body shamed by #SallySinger (https://t.co/7TLbH8mCvf) 😜… (1/2) pic.twitter.com/RRzydSt5ZS

— Jessica Simpson (@JessicaSimpson) May 5, 2020