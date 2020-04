A maszturbálás is biztonságos a karanténban

És jó a stressz ellen.

A jelenlegi járványhelyzetben a szexuális együttlét – legalábbis a dán egészségügyi hatóság vezetője szerint – cseppet sem veszélyes, sőt még a futó kalandok is beleférnek; és most már a maszturbálásról is rendelkezünk szakvéleménnyel, például a Chicago Tribune-nak nyilatkozó szexterapeuta jóvoltából. Rae McDaniel szerint az önkielégítés remek eszköz arra, hogy a stressz, a félelem és a bizonytalanság közepette az ember kicsit belekóstoljon az élvezetekbe. Ráadásul ez a lehetőség társadalmi és párkapcsolati helyzettől függetlenül mindenki számára adott.

És persze a legfontosabb, hogy az egyszemélyes szex biztonságos: március végén a New York-i egészségügyi hatóság útmutatót jelentetett meg, amelyben a kijárási korlátozások során felmerülő kérdéseket igyekeztek megválaszolni, ebben azt írják:

Te vagy magad számára a legbiztonságosabb szexpartner. A maszturbálás során nem terjed a fertőzés, főleg, ha alaposan, szappanos vízben legalább 20 másodpercen át mosod a kezed vagy a szexuális célra használatos játékszert. Előtte és utána egyaránt.

Szintén írtunk korábban, hogy az ehhez (vagy a páros verzióhoz) használható segédeszközök iránti kereslet hatalmasat nőtt az izoláltság kezdete óta. Azonban nem mindenki engedheti meg magának, hogy kellékeket rendeljen az interneten – akár anyagi okokból, vagy épp azért, mert nehéz úgy keresgélni, hogy közben az egész család otthon üldögél. A New York Post ezzel kapcsolatban Dr. Lauren Streicher nőgyógyász professzort idézi, aki szerint az emberek az idők kezdete óta mindenféle háztartási eszközt használtak már arra, hogy izgassák magukat.

A szakorvos szerint ezek az eszközök – ő amúgy az uborkát, az elektromos fogkefét és a gyertyát említi – nem feltétlenül veszélyesek, csak okosan kell őket használni.

Ha műpénisz helyett ezeket használjuk, szerinte fontos meggyőződni arról, hogy a tárgynak ne legyenek éles, kiálló részei, illetve javasolt az óvszer használata, nemcsak higiéniai okokból, hanem azért is, mert ha a kellék eltörik, idézzük: „nem kell majd kihalászni a darabkákat”.