Ezért veszélyes a prosztatagyulladás

A prosztatagyulladás és a vele járó kellemetlen tünetek kialakulhatnak egészen fiatalon és idősebb korban is, többnyire mégis a szexuálisan legaktívabb életszakaszban jelentkeznek. Míg az 50 éves kor feletti férfiaknak jellemzően inkább a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás okoz problémát, addig az 50 év alattiak leggyakoribb urológiai megbetegedése a prosztatagyulladás. A betegség és az azzal járó számos kellemetlen panasz a férfiak mintegy 10-15 százalékát érinti.

A prosztatagyulladás a fiatalabb generációt sem kíméli: már a serdülőkor után bárkinél, bármikor kialakulhat. Egy kutatás szerint a kamasz fiúk majdnem 10 százaléka átesik ezen a fájdalmas betegségen.

Bevált recept nincs a betegség kivédésére, és azt sem lehet előre megmondani, kit fog érinteni. Kialakulásában több tényező is szerepet játszhat. Okozhatják különböző típusú baktériumok, sokszor azonban nem mutatható ki kórokozó, így a baktérium, mint oki tényező, és a prosztatagyulladás közötti kapcsolat még az orvostudomány számára sem teljesen világos.

A tünetek időbeli megjelenése és lefolyása alapján a prosztatagyulladásnak két fő típusa van: akut vagy krónikus prosztatitisz. Ezeken belül további alcsoportokba sorolhatjuk a betegséget, úgymint akut és krónikus bakteriális prosztatagyulladás, krónikus tünetmentes gyulladás, valamint az úgynevezett krónikus kismedencei fájdalom szindróma.

A ritkábban előforduló, akut prosztatagyulladás tünetei súlyosak és az egész szervezetet érintik magas lázzal, levertséggel, gyengeséggel jár, továbbá a gát- és végbéltáji fájdalom szintén gyakori tünet. A vizeletürítéssel járó panaszok – a fájdalmas vizeletürítés, melynek mennyisége nem kielégítő, a gyakori vizelési inger és akár a vizelet elakadása – ugyancsak jellemzőek.

A prosztatagyulladást akkor nevezhetjük krónikusnak, ha a tünetek legalább 3 hónapja fennállnak. A kórkép kialakulására hajlamosíthatnak korábbi urológiai műtétek, eszközös beavatkozások (így például a katéterhasználat), a visszatérő alsó húgyúti fertőzés, valamint a szexuális úton terjedő fertőzések. A szexuális partnerek gyakori váltogatása miatt a csapongóbb nemi életet élő férfiak kimondottan veszélyeztetettek.

A krónikus prosztatagyulladás tünetei hasonlóak, mint az akut betegségé, csak enyhébb formában jelentkeznek, mérsékeltebb panaszokkal, esetleg csupán nehezen körülírható diszkomfortérzéssel járnak. A már ismert vizeletürítési problémákhoz, állandó gáttájéki, a herékbe, hímvesszőbe kisugározó tompa fájdalomérzet társulhat, mely változatos szexuális problémákat okozhat. A fájdalmas magömlés, a merevedési zavar előbb-utóbb a libidó csökkenéséhez, vagy akár a nemi vágy teljes elvesztéséhez, komoly párkapcsolati problémákhoz, az önértékelés zavarához és depresszióhoz is vezethet.

Mégis mi a megoldás?

Mind a nemzetközi, mind a hazai szakmai irányelvek antibiotikum adását javasolják első vonalbeli kezelésként. Az akut megbetegedésben a gyulladást kiváltó kórokozó ellen célzottan választott antibiotikum szedése szükséges nagyobb dózisban, 1-2 hetes időtartamban. Krónikus prosztatagyulladásnál azonban akár több hónapig is szükség lehet gyógyszeres kezelésre. Bár kórokozót nem mindig sikerül kimutatni, a terápiás gyakorlat szerint ilyenkor is szoktak antibiotikumot javasolni, melyhez a panaszok mielőbbi enyhítésére gyulladáscsökkentőt, fájdalomcsillapítót is kap a beteg. Az eredményt leginkább a különböző készítmények kombinációi hozzák meg.

A szintetikus hatóanyagú gyógyszerek mellé, kiegészítő terápiaként, gyógynövényi készítmények széles választéka áll rendelkezésre. Ide sorolhatjuk a rozspollen-kivonatokat, valamint a prosztatagyulladásban és prosztatamegnagyobbodás esetén is rendkívül kedvelt tökmag különböző feldolgozási formáit, leginkább a tökmagolajat tartalmazó termékeket.

Fontos pár szót említenünk a megelőzésről is: 45 éves kor feletti férfiaknak csak akkor szükséges az urológiai vizsgálat évenkénti megismétlése, ha előfordult a családban prosztatamegbetegedés. 55 éves koron túl viszont minden férfinak évente meg kellene jelennie prosztatavizsgálaton. Javasolják továbbá, hogy a férfiak tízévente végeztessenek vastagbéltükrözést, vagy ötévente virtuális kolonoszkópiát (speciális komputertomográfiás, azaz CT-vizsgálat) a vastagbél, illetve a végbél rákos megbetegedésének kiszűrésére.

