Így keseríti meg az életünket a prosztatagyulladás

Banálisan hangzik, mégsem egyszerű betegség, hiszen a prosztatagyulladás az egész életünkre kihatással lehet, és még lelki bajokat is okozhat.

A prosztatagyulladás nem csak azért megterhelő, mert fájdalmakkal jár. Gyakran a fájdalom nem is annyira erős, és kifejezetten lassan is alakul ki. Az igazán komoly problémát az okozza, hogy a betegség az egész életminőségünkre hatással lehet.

Senki sem tudja magát rendesen kipihenni, ha éjjelente állandóan fel kell kelnie a sürgető vizelési inger miatt. Márpedig a krónikus prosztatagyulladásnak pontosan ez az egyik következménye. Ráadásul, bármekkora is a késztetés, hiába megy ki vécére az ember fia, olykor alig pár csepp vizeletet sikerül csak kipréselnie, és azt is komoly nehézségek árán. Visszafekszik dolgavégezetlenül, ám hamarosan újra felveri álmából az a fránya pisilhetnék! A jelenség oka, hogy a húgycsövet körülölelő, duzzadt prosztata leszűkíti a vizelet útját, és emiatt a hólyagot nem lehet teljesen kiüríteni.

Állandó fájdalom

Az állandó tompa, de viszonylag enyhébb fájdalmak gyakran jobban kimeríthetik az érintettet, mint a hirtelen jelentkező, intenzív fájdalomérzés. Utóbbitól ugyanis jellemzően mielőbb szabadulni akarunk, ezért hamarabb folyamodunk orvosi segítégért, mint olyankor, amikor a fájdalom szintjét még elviselhetőnek és kevésbé sürgetőnek érezzük.

A folyamatos fájdalom ugyanakkor megviseli az emberi testet, fáradttá, feszültté tesz minket. Ezért is fordul elő oly gyakran, hogy a krónikus prosztatagyulladásos betegek türelmetlenné, frusztrálttá válnak, és ez a társas kapcsolataikra is negatívan hat.

A prosztatagyulladás derék- és medencetáji fájdalommal járhat, amely kisugározhat a hasba és a gáttájékba, valamint a combokba és a herékbe is. Mindez a munkavégzést is jelentősen megnehezítheti, vagy akár teljesen el is lehetetleníti.

Szexuális problémák

A prosztatagyulladás a szexuális életre is kihat: fájdalmas magömlést és erekciós problémákat egyaránt okozhat. Mindez a nemi vágy csökkenéséhez, az önértékelés zavarához, illetve akár a párkapcsolat válságához is vezethet.

Mindezek miatt az életminőségük javítása érdekében rendkívül fontos a krónikus prosztatagyulladásos betegek tüneteinek mielőbbi enyhítése. Erre azonban jelenleg nem létezik egyetlen, mindenki számára egyaránt gyógyulást ígérő terápia. A kezelés emiatt összetett, a tüneteket fokozó okok felderítésén és kiiktatásán túl szükség lehet életmódváltásra, gyógyszeres, illetve pszichoterápiára, továbbá egyéb kiegészítő kezelésekre és készítményekre – utóbbihoz számos lehetőség kínálkozik a patikák polcain, akár gyógynövény-tartalmú termékek formájában is.

