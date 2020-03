50 ezer forintért miénk lehet Palvin Barbara Armani-ruhája

Ráadásul a pénzből nemes ügyet támogatnak.

Most akár miénk lehet egy-egy, vagy akár több darab is olyan celebek ruhatárából, mint Palvin Barbara, Dylan Sprouse, vagy éppen Zimány Linda. A Csíky Gergely Színházért Alapítvány weboldalán ugyanis általuk hordott Fendi, Armani, vagy akár Hugo Boss ruhákat is vehetünk, ezek összegéből pedig hozzájárulunk, hogy zeneiskolák új hangszereket kaphassanak. Egyelőre olyan 43 ezer és 86 ezer közt mozognak a különleges darabok, de persze az árak fentebb mehetnek még, ha licitháborúba keverednénk valamelyik miatt. Ha valakinek van egy laza 50 ezre zsebben, és szeretné beszerezni Palvin Barbi Hugo Boss kosztümjét, akkor ide kattintva most megteheti, ráadásul jótékonykodik is vele.

Kiemelt kép: Csíky Gergely Színházért Alapítvány