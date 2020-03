Nem tudod elmondani, mit kívánsz az ágyban?

Sebezhetőek vagyunk a szexuális életünkben, és nagyjából mindegyikünknek szükségünk van arra, hogy megtanuljunk úgy kommunikálni egymással a szexről, hogy az mellőzzön minden negatív felhangot és pozitív oldalról közelítsük meg. A fontos üzeneteket egymásnak csak tiszteletteljesen és pozitívan tehetjük meg, ezt pedig könnyen meg lehet tanulni.

A legtöbb embert ha megkérdezik, mit kíván az ágyban, mire vágyik, mi esne jól neki, lefagy, és nem tud mit válaszolni. Nem biztos, hogy az a gond, hogy nem tudja, mire vágyik, hanem inkább a kommunikáció: fél attól, mit szólna a partner a kéréstől. Az aggodalom, hogy miként mondjuk el, mire vágyunk, nem igazán teszi komfortossá ezeket a beszélgetéseket. A kölcsönösség és a bizalom fontosak a szexben, ehhez pedig jó, ha tudjuk, hogyan beszéljünk magabiztosan a szexuális vágyainkról. Van olyan lehetőség is, hogy azért nem tudunk válaszolni arra, hogy mire vágyunk az ágyban, mert valójában fogalmunk sincs.

Az elejétől kezdve legyen szó a szexről

Még a kapcsolat elején fontos kialakítani, hogy teljesen természetes és oké, ha beszélünk a szexről. A legtöbb párnál azt tapasztalni, hogy a szexről már csak akkor beszélnek – évek múlva –, amikor nem jó, kevés van, vagy teljesen eltűnt a mindennapokból. Pedig akkor kell beszélgetni róla, amikor nagyon jó, és a szép szerelmi kapcsolatok elején a szex általában nagyon jó. Minél több ideig várunk azzal, hogy beszélgessünk egymással a szexről, annál kellemetlenebb élmény lehet, pláne, ha olyasmiről van szó, mi indítana be valakit igazán az ágyban. Az is jó kezdésnek, ha beismerjük, nem kellemes érzés beszélni a szexről. Azoknak, akiknél fiatalabb korban a szex tabunak számított, nehéz lehet erről beszélni, de ez természetes, és nincsenek ezzel egyedül. Egy ilyen mondattal elkezdhetjük a beszélgetést:

Van valami, amit szeretnék elmondani neked, de nem tudom, hogyan kezdjem…kicsit félek, hezitálok.

A partner egy ilyen mondat után biztos, hogy empátiával áll a beszélgetéshez.

Ismerjük meg a saját szexualitásunkat, könnyebb lesz kérni, ha tudjuk, mit akarunk!

Ahhoz, hogy tudjuk, mire vágyunk az ágyban, elsősorban arra van szükség, hogy megismerjük a saját szexuális énünket. Ez nem biztos, hogy egyezik azzal, amit a hétköznapokban a munkahelyen vagy a család és barátok előtt mutatunk. Lehet, hogy több pornós jelenet is hatással van annyira a szexualitásunkra, hogy szívesen próbálgatnánk valakivel, de az is lehet, hogy legbelül valami olyasmire vágyunk, amit soha nem mertünk kimutatni. Mindehhez bátorságra van szükség, és nem árt némi önismeret sem. Leginkább ott lenne érdemes kutakodni, hogy melyik három szex volt a valaha legjobb, mi történt közvetlenül előtte, hol volt a helyszín, melyik érzékszervünkkel voltunk benne jobban a jelenetben. Nézni, látni szeretjük jobban, azt, ami történik? Hallani? Az érintések jobban izgatnak? Ezek után pedig érdemes időt szánni a saját test felfedezésére, rengeteg olyan érintés van, amire reagálunk, és amiknek semmi közük nincs a nemi szerveinkhez. A simogatásokkal felfedezhetjük a saját erogén zónáinkat, a fantáziánkat pedig emellett fejleszthetjük erotikus irodalommal.

A jó kommunikáció a gyakorlatról szól

A hálószobai unalom elkerülhető azzal, ha megtanuljuk kérni, mire vágyunk, mi izgatna fel, mire indulnánk be sokkal jobban. Ezzel együtt arra is fény derülhetne, hogy mi az, amit szeretnénk elkerülni, tehát a szexuális élet egyértelműen jobb lehet, fejlődhet és minőségibbé válhat. A romantikus párkapcsolatok rendkívül intimek és mélyek, a jó kapcsolatban önmagunkat adjuk, hibáinkkal együtt. Éppen ezért nehéz elmondani, mit szeretnénk, hiszen nem akarjuk elveszíteni a másikat, nem szeretnénk megbántani, sem elijeszteni. Nem ciki saját magunknak leírni egy papírra olyan mondatokat, amik a vágyainkra irányulnak és nem kínos ha tükörbe elmondjuk magunknak párszor. Ha eleinte a nevetés tör fel, engedjük meg magunknak, de térjünk vissza a tükrös módszerhez, ezzel is begyakorolhatjuk hangosan kimondva, mire vágyunk. Aztán jöhet élesben is. Például kezdjük könnyed, lazább, kötetlen beszélgetéssel, pozitív szándékkal, hogy

mit gondolsz erről vagy arról? Kíváncsi vagyok a véleményedre.

Ne higgyük azt, hogy a partner tudja, mire vágyunk

Senki sem gondolatolvasó, nem szabad azt feltételezni, hogy a partner tudja, mi lenne számunkra izgató, vágykeltő, mi esne jól az ágyban. Azt sem várhatjuk el, hogy ő úgy fog meg, úgy nyúl oda, ahogy az számunkra a legjobb. A szexualitás egy fejleszthető, tanulható cselekvés, amit egy új partnerrel újra és újra megtanulunk. Azokat, akiknek valamilyen fétis szerűségük van (tehát nem konkrét szexuálpszichológiai értelemben vett fétis), különösen nehéz lehet erről beszélni. Például arról, ha épp az indítja be, ha puszilgatják, simogatják a lábujjait, vagy különösen kedveli, ha a fülébe, nyakába csókolnak. iszont ha nem beszél róla, és emiatt a partner sem tud ezekről, a szexuális életből hiányozhatnak ezek. Bármilyen kérésünk, vágyunk van, a kölcsönösség legyen a legfőbb, tehát senkit ne kényszerítsünk bele olyasmibe, ami számára már kényelmetlen, vagy ami miatt úgy érzi, elveszítheti az illetőt ha nem csinálja az ágyban. Ez nem vezet jóra.

Ahogy közvetítjük egymásnak az üzenetet arról, mit szeretünk az ágyban, elindulhat a változás és egy szép folyamat, amin keresztül megtanulhatjuk, hogyan lehet játékosabb, örömtelibb, élvezetesebb a szexuális élet. Magabiztosan kérni bárki megtanulhat, ha hajlandó a tanulásra időt szánni.