Az aranyér nem csak az idős férfiak betegsége! Az egész család szenvedhet tőle (x)

Ha meghalljuk azt a szót, hogy aranyér, egy idősödő, pocakos férfi jut az eszünkbe. Pedig ez a népbetegségnek számító nyavalya mindenkit érinthet, az akár egészen kicsi gyerekektől a fiatal nőkön át az idős férfiakig.

Bár a 21. században élünk, ahol sikk felvállalni önmagunkat, az aranyerünket mégis cikinek érezzük. Pláne, ha fiatalok vagyunk, és a női nem tagjai. Anyukaként pedig nem is gondolunk arra, hogy akár a gyerekünknek is lehet aranyere. Például, ha nem akar az óvodában nagyvécézni, és emiatt akár egy-két napig is visszatartja a székletét, az annyira megkeményedhet, hogy az már gondokat tud okozni.

Az aranyérben nincs semmi ciki, bárkivel előfordulhat, főként, ha megvan hozzá az öröklött genetikai hajlama is. De az is aranyerességre hajlamosíthat, ha a napunk nagy részében ülőmunkát végzünk, vagy ha helytelenül táplálkozunk.: alig eszünk rostban gazdag ételeket, helyette mindig csak bedobunk valamit egy gyorsétteremben. Ugyancsak aranyérbetegséghez vezethet a mozgásszegény életmód, vagy ha túl nagy súlyokat emelgetünk, illetve a terhesség és a szülés is.

Az aranyérre utaló jelek elég jellegzetesek. Például, ha fájdalmat okoz a vécézés, ha folyton viszket a hátsó bemenet, vagy ha véres csíkot veszünk észre a vécépapíron, akkor nagy valószínűséggel aranyerünk van. Sokan azért érzik cikinek ezt a nyavalyát, mert a hátsó fertályukról van szó, mégsem érdemes úgy tenni, mintha semmi nem történt volna, hanem jobb már az első tünetek jelentkezésekor cselekedni. Persze előfordulhat, hogy az aranyeres tünetek idővel enyhülnek, mégsem érdemes erre várni. Az aranyérnek ugyanis több stádiuma van, és ha nem kezeljük rendesen, akkor megeshet, hogy a gyógyítása már csak műtéti beavatkozással lehetséges. Ezért hasznos, ha a házi patikánkban kéznél van az aranyeres tünetek csökkentésére szolgáló a Proktis-M termékcsalád. A hialuronsavat és gyógynövényeket tartalmazó Proktis-M végbélkúp és a Proktis-M plus végbélkenőcs együttes erővel hat. A hialuronsavnak köszönhetően segítik a sejtregenerációt, és a gyógyulást. A Proktis-M végbélkúpot és végbélkenőcsöt gyermekek is használhatják.