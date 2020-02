Vezetékneve miatt nem kapott asztalt az étteremben Csirke úr

Az egész úgy kezdődött, hogy a csirkeételeiről híres Nando’s étteremlánc egyik West Yorkshire-i egységébe ellátogatott egy Steven Chicken (azaz Csirke) nevű férfi.

Mivel épp nem volt szabad asztal, megkérdezték, felírják-e a „várólistára”, azaz kívánja-e megvárni, hogy felszabaduljon számukra egy hely. Chickenék éltek a lehetőséggel, és vártak. Amikor azonban ők kerültek volna sorra, váratlanul az utánuk következő csoportot szólították a listáról.

Mint utólag kiderült, a pincérnő azt hitte, csak szívatásról van szó.

A Mirror brit bulvárlap szerint Chicken látta, hogy amikor ők következtek volna, a pincérnő ránézett a lapra, fura arcot vágott, majd szólította a listán a Chickenék után szereplő nevet, és odament kollégáihoz, hogy megkérdezze, melyikük poénkodott. Persze miután kiderült a félreértés, asztalhoz ültették Csirke urat és társaságát.

A legszebb az egészben, hogy Steven Chicken (aki amúgy újságíró az ExaminerLive című lapnál), kitette a Twitterre a sztorit, ahol egyrészt 135 ezer like-ot kapott a poszt, másrészt a Egyesült Királyságbéli Burger King részéről is megjelent egy komment:

Change your name to Steven Whopper and dinner's on us

— Burger King (@BurgerKingUK) February 14, 2020