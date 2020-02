A világ legrosszabb első randija öt év börtönnel ért véget

Az amerikai nő egy társkeresőn ismerte meg a férfit, aki valamiért úgy gondolta, hogy jó ötlet lesz a randi közben kirabolni egy bankot.

Öt évig tartó börtönbüntetésre ítéltek egy amerikai férfi, aki egy első randin rabolt ki egy bankot, arra kényszerítve a vele életében először találkozó nőt, hogy segítsen neki a menekülésben – jelentette a helyi sajtó. Christopher Castillo büntetéséről azután döntöttek, hogy bűnösnek vallotta magát fegyveres rablás, öt rendbeli testi sértés valamint rendőr elleni tettlegesség vádjában, amiket mind az első randevú alatt követett el.

A férfi egy netes társkeresőn keresztül ismerkedett meg az esetről szóló hírekben meg nem nevezett, Massachusetts államban élő nővel, aki az első találkozásukra autóval ment el érte szülei házához. A nő elmondása szerint a férfi már az autóban elkezdett bort inni, majd amikor North Attleboro városában egy bank közelébe értek, arra kérte, hogy álljon félre.

Castillo bement a bankba, otthagyva az autóban a nőt, majd pár perc múlva rohanva érkezett vissza, a kezében egy napszemüveggel, kalappal, egy fegyverrel és ezer dollárral. Majd ráparancsolt a nőre, hogy „rohadt gyorsan induljon el”.

A rémült nő nem ellenkezett, és elindult vele, de amikor látta, hogy egy rendőrautó üldözi őket, azonnal félreállt, és eltávolodott autójától. Castillót végül a rendőrök rángatták ki a járműből, miközben a férfi megpróbált ellenállni, és le is köpte a rendőröket. Az autóban meg is találták a bankrabláshoz használt kellékeket, valamint a férfi tárcájában a bankban neki átadott ezer dollárt is.

A férfi három évig fog ülni egy állami börtönben a bankrablás miatt, valamint két évig egy megyei büntetés-végrehajtási intézetben, a letartóztatás közben tanúsított ellenállás, és a rendőrök leköpése miatt.

A kiemelt kép illusztráció. Fotó: Gettyimages