A potencianövelő csak a tünetet kezeli, nem a fő gondot

Merevedési problémám van, pontosabban, amikor eljön az aktus ideje, a hímvesszőm nem teljesen áll fel, csak félig-meddig. Anno voltam orvosnál, kaptam rá gyógyszert, de nem használt. Ha jól tudom, fejben kialakul valami góc, ezt a gyógyszer felbomlasztja. Régen sok pornófilmet néztem, de még a mai napig is. Menjek vissza a dokihoz?

Az olvasói levelet Andrástól kaptuk, akinek mi választottunk álnevet, hogy ne ismerje fel senki a személyét. A potencianövelő szerekből rengeteget adnak el világszerte, azonban ezek nem biztos, hogy hosszú távon megoldást nyújtanak, sőt, akár a merevedés teljes elvesztésével is számolni lehet.

A potencianövelők tartós szedése veszélyes

A potencianövelők általában szildenafil, tadanafil, avanafil tartalmú gyógyszerek, melyeknek vannak mellékhatásai, és nem is szedheti csak úgy bárki. Olvasónk nem írta a levélben, hogy pontosan mit és mennyit vett be a szexhez, hány órával az aktus előtt tette, pedig ezek fontos adatok ahhoz, hogy ezzel kapcsolatban bármit mondjak. Mivel több hatóanyagú gyógyszer is elérhető, az urológussal érdemes lenne erről egyeztetni, és mindenképpen szükséges lenne egy teljes körű kivizsgálás, ami érinti a hormonrendszer vizsgálatát, a vércukorszintet, a szív működésének vizsgálatát is. Bármelyik hatóanyagú gyógyszert veszi be valaki, biztos, hogy az alkohol fogyasztása nem ajánlott (hiszen az is hat a véráramra), és bizonyos betegségek, egyéb gyógyszerek szedésére is oda kell figyelni. A gyógyszer csak és kizárólag a tünetet oldja meg, és nem a fő problémát: lehet, hogy komoly szervi oka van a merevedési zavarnak, de az is lehet, hogy lelki az oka. Ez utóbbit csak terápiás környezetben lehet felfedni, és a problémát megoldani. A potencianövelők tartós szedésével akár egy életre el is veszítheti valaki a merevedési képességét, sőt, akár a látását is, ezért csak és kizárólag ritka alkalmanként javasolt szedni, nem pedig rendszeresen.

A gyógyszer problémaköre mellett a pornónézési szokások sem tesznek jót a merevedésnek, hiszen a merevedés és az ejakuláció egy reflexfolyamat a testben, ám ha valaki évtizedeken keresztül ahhoz szoktatja a péniszét, hogy nem kell 80–100 százalékos merevedés a működéshez, és már lankadt állapotban magához nyúl, akkor szexuális helyzetben sem fog magától működni. A vizuális inger a pornófilmekben rendkívül erős, a partner látványa fehérneműben nem tudja überelni a pornókban látott jeleneteket. Ráadásul sem a nő hüvelye, sem a szája, sem pedig a keze nem képes ugyanazt a szorítást és ugyanazt az erősséget megadni a pénisznek, mint amihez a férfi hozzászoktatta magát a maszturbálással. A merevedési gondnak tehát ehhez is köze lehet. Ahhoz, hogy a szexuális élet teljes legyen, a pornóból vissza kell venni, és át kell szoktatni a pénisz működését.

Pornófilmek helyett az erotikus irodalom is megadhatja az élményt, a megszokott módon való maszturbálás helyett másik kézzel, lassabb, finomabb mozdulatokkal történjen az önkielégítés. A szexben legyen hosszú az előjáték, és ne legyen mindig behatolás vagy orális szex.

Amennyiben az orvosi kivizsgálás eredménye szerint nincs testi oka a merevedési gondnak, úgy a lelki részével is érdemes lenne foglalkozni, ezt szexuálterápián a legegyszerűbb és leghatékonyabb megtenni. A merevedésre irányuló terápiák rövid távúak, hatékonyak, hónapok alatt érdemi változást lehet elérni, amennyiben valaki meg szeretné oldani a gondokat. Ha pedig a pornónézési szokásokról való lemondás okoz gondot, ha valaki úgy érzi, sokkal idegesebb attól, ha nem nézhet pornót, szintén a szexterápia javasolt. Ettől a rossz szokástól is meg lehet szabadulni terápiás segítséggel.

