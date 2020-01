Ördögalak jelent meg a füstben az ausztrál bozóttüzekben

Egy Victoria állambeli gazda az apjával együtt 13 órán át küzdött a tehenészetét vészesen megközelítő bozóttüzekkel.

Az elszánt védekezés közepette a Sarsfieldben élő Craig Calvert bizarr figurát látott kirajzolódni a tűzben. Egy reggeli tévéműsornak nyilatkozva azt mondta, nem hisz a hókuszpókuszokban, de a füstben egy hatalmas ördögfejet vett észre. Hogy nem csak hallucinált a füsttől és a fáradtságtól elgyötörten, arra egy fotó is készült bizonyítékul:

This picture was taken in the Gippsland fires near Sarsfield. The demonic apparition in right hand corner of the blaze can’t be unseen @sunriseon7 @7NewsMelbourne #Gippslandfires pic.twitter.com/eJqKNvnj5X

— David Woiwod (@DavidWoiwod) January 2, 2020