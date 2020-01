Bódi Sylvi a baleseti sebészeten töltötte az év utolsó napját

A modell 2019-es éve nem végződött túl szerencsésen, ugyanis balesetet szenvedett szörfözés közben. A történtekről közösségi oldalán számolt be, ahol sérülését és összevarrt fejét is megmutatta.

Sziasztok! Kinek hogy telt a szilvesztere? Én a baleseti sebészeten búcsúztattam az évet… Délutánra megnőttek a hullámok, felerősödött a szél és rossz irányból is fújt, amit mi szörfösök nem nagyon szeretünk… A megérzésem azt súgta, hogy jobb lenne, ha a hajón maradnék, de én úgy gondoltam, hogy ne legyek már papírkutya, aki csak akkor szörfözik, amikor tökéletesek a hullámok és a szél…szóval vállaltam a kihívást. Meg is lett az eredménye. A szörfdeszkám szkegje meglékelte a kobakom. Szerencsére nem ájultam el a vízben, de vérző fejjel jobbnak láttam nem sokáig időzni a vízben, így kieveztem a hajóhoz. Gondoltam, kicsit jegelem, lefertőtlenítem, aztán pillanatragasztóval összeragasztom (Nem kell elszörnyedni, ez a szörfösöknél bevált technika és bizonyos esetekben kiválóan működik, én is gyakran alkalmazom.), oszt már megyek is vissza… Alaposabb megvizsgálás után látszott, hogy mély a seb és nem úszom meg varratok nélkül… Most egy darabig maradnom kell a popómon, amíg nem szedik ki a varratokat, addig nem mehetek vízbe