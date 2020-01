Tíz dolog, amit megtehetsz azért, hogy jobban szeresd a tested

Semmilyen lista vagy cikk nem segíthet abban, hogy hogyan lehet a negatív testképet pozitívvá változtatni, azonban abban mindenképpen segíthet, hogy hogyan is kellene a saját testünkre figyelni, milyen módon ismerhetjük meg a testünket. Az év végi időszak az ünnepi ételekről, finomságokról szólnak, hizlaló, zsíros ételekről, süteményekről és finom alkoholos italokról, amik szintén hizlalnak. Bárki, aki egész évben odafigyel magára – még azok is, akiknek a mindennapjaik a rizséscsirkeproteinpor mámorában telnek –, biztos, hogy számíthat pár kiló pluszra ebben az időszakban. A narancsbőrös test, a zsírpárnák, a kicsit nagyobb pocak és a nehezen begombolható farmer mind zavaróak lehetnek, és ez bizony kihat a szexuális életre is: az, aki éppen elégedetlen a testével, nem fog felszabadultan szeretkezni senkivel. Szorongani fog a testén, aggódik majd, hogy eléggé tetszik-e a másiknak, és máris nem arról szól majd a testiség, amiről kellene. Ezért is fontos tudatosítani magunkban, hogyan gondolunk a testünkre, mit szeretünk rajta, miért vagyunk hálásak neki, mindez a hozzáállásunkban hozhat változást.

Írjuk le, mennyi mindenért vagyunk hálásak a testünknek!

A testünk fut, edz, rohan a busz után, megküzd a betegségekkel, egy nehéz munkanap után még képes akár zumbaórán is helyt állni. A szexben is ott van, részt vesz aktívan, azt is gondoljuk végig, mennyire vagyunk hálásak neki azért, hogy jó orgazmuskészséget ad nekünk, vagy hogy terhelhető és a legkacifántosabb szexpózokat is kibírja maradandó fájdalom nélkül. Mindezt írjuk le egy papírra (vagy a telefonba), és amikor elfognak a kétségek a test hibáival kapcsolatban, olvassuk végig a listát!

Állj a tükör elé és nézd meg magad úgy, hogy mit szeretsz magadon!

Szép a szemed? Szép az orrod? Szereted a bőrödet? Szereted, hogy könnyen izmosodsz? Van derekad? Férfiként sosem kellett edzened az izmos combjaidért? Nem ciki odaállni a tükör elé akár meztelenül, és megnézni, mik is azok a szépségek, amiktől egyedibb a testünk, ami más mint másokon és amit kifejezetten szeretünk. Lehet ez a kulcscsont is vagy a vállak íve, minden részletét figyeljük meg a testnek.

Attól még nem vagy rossz ember, ha a tested nem tökéletes

A magazinokból, internetről, Instagramról áradó tökéletes nők és tökéletes férfiak könnyen arra szocializálhatják az arra fogékonyakat, hogyha nem elég csinosak, vékonyak, nem eléggé kerek a hátsójuk, akkor nem jó nők vagy pasik. A test folyamatosan változik, a hízást-fogyást mint kitűzött célt az esetek többségében el lehet érni, azonban amin nem tudunk változtatni, azon nem érdemes görcsölni és negatív gondolatokkal nyomasztani magunkat.

Figyeld meg magad, mintha kívülállóként néznéd a tested!

Az elfogadás ott kezdődik, hogy tudjuk, mi az, amin tudunk változtatni és mi az, amin nem. Ehhez jó, ha képesek vagyunk kívülállóként megnézni a testünket, jó kezdés, ha megkérdezzük a hozzánk érzelmileg legközelebb állókat, hogy mi az, amit szépnek tartanak bennünk, milyen külső és belső pozitív tulajdonságaink vannak szerintük. Ezek után nézzük meg újra önnmagunkat, nézzük azt, mit látnak belőlünk mások.

Ismételd hangosan: az igazi szépség többet jelent mint egy tökéletes testet!

A szépség és tökéletesség fogalma folyamatosan változik kultúránként, évtizedenként és még generációk között is, szóval azt feltételezni, hogy van egy közös érték a világban, ami egyértelműen megmondja, mi a tökéletes, hülyeség. Tökéletes a kör formája vagy a gömb, de egy ember sosem lesz az, és ez így van jól. A címlapokon látottak, az Instagramon látottak mind sok-sok szűrővel, Photoshop segítségével készülnek ez, nem a valóságot mutatják. Ahhoz, hogy időnként erre ráébredjünk, célszerű rákeresni a híres modellekre, színésznőkre a neten úgy, hogy odaírjuk a nevük mellé, hogy: paparazzi pics. A valódi szépséget az adott ember kisugárzása, bája, sármja adja meg, ezért is jó szemtől szemben ismerkedni, nem pedig az interneten keresztül.

A közösségi médiát nézd kritikus szemmel!

A közösségi médiában látható influenszerek, divatmániások, gyúrósfiúk és bikinis jócsajok órákig készülnek arra, hogy egyetlen egy jó fotójuk legyen. Azt hagyjuk, hogy ezalatt az idő alatt más, hasznosabb tevékenységek is vannak, a lényeg az, hogy a képeken látott embereknek is vannak hibáik. Keressük meg ezeket, nézzük meg a fotóikat, és vizslassuk más szemmel őket, mint eddig. Van, amin ők sem tudnak változtatni, lehet, hogy az adott színésznőnek más képeken pattanásos a dekoltázsa, mert ilyen a bőre, azonban némely kikozmetikázott fotón ennek nyoma sincs.

Működj együtt a testeddel!

A testnek van az a tulajdonsága, hogy jelzi, ha baj van, ha valami elég volt, és ez nemcsak a stresszre vagy a betegségekre igaz, hanem például az étkezésre is: legbelül érezzük, amikor a gyomor már megtelt, nem biztos, hogy kell még tuszkolni a tányéron maradt ételeket. Akkor is jelez, ha már túl sok volt az edzés és akkor is, ha kimerült. Ha ezekre odafigyelünk, és megadjuk a testnek azt, amire vágyik, akkor kiegyensúlyozottabbá válhatunk lelkileg is.

Minden nap tegyél valamit a saját lelki jóllétedért!

A lelki jóllét tulajdonképpen azon múlik, hogy mennyire engedjük meg a mérgező embereknek, hogy beleavatkozzanak az életünkbe, és arról, hogy képesek vagyunk-e rekreálódni. Ez utóbbi lehet a nap végén egy kellemes fürdő a kádban, gyertyafénynél, lehet egy hosszú hétvége, lehet a mozgás vagy valamilyen kézműves hobbi. Minden nap fontos tenni azért, hogy jól érezzük magunkat, elég, ha napi húsz percet szánunk önmagunkra, de csak és kizárólag magunkra, pár héten belül érezhető lesz a változás.

Olyan emberekkel találkozz, akiknek a társaságában feltöltődsz!

Az energiavámpírok, a mérgező főnökök és munkatársak, az akarnok és türelmetlen emberek nem alkalmasak arra, hogy érzelmileg feltöltődjünk a társaságukban. Azok az emberek viszont, akikkel szeretünk együtt jókat nevetni, szeretünk játszani, táncolni, szórakozni, akikkel jó beszélgetni, és mindez kölcsönös, rengeteg pozitív érzést és kellemes órákat adhatnak nekünk. Ez azért is fontos, mert ha például valaki érzelmi impulzus miatt eszik sokat (rossz napja volt és szó szerint kieszi a hűtőt, felfalva a saját problémáit), akkor a pozitív emberek társasága segíthet kibeszélni a rossz érzéseket, megnyugodhat a társaságukban és elengedheti magát, a gondolatait.

A kalóriaszámolásra és aggódásra szánt energiát hasznosítsd inkább a hobbidnál!

A rossz és jó szénhidrátok számolásával sok idő és energia megy el, ahogyan arra is, ha naponta 10 órán keresztül azon aggódik valaki, hogy hogyan néz ki. Ezeket az energiákat és perceket töltsük inkább táncórára, küzdősportra vagy arra, hogy a szeretteinkkel vagyunk. Akkor, amikor egyszerűen csak jól érezzük magunkat a bőrünkben, a felesleges kilók is megmozdulnak, ha pedig kiegyensúlyozottan élünk, akkor az az étkezésünkön is meg fog látszódni.