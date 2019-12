Dühös teknős gyújtott fel egy házat karácsonykor

Angol tűzoltók úgy gondolják, hogy egy „dühösnek” tűnő teknős gyújthatott fel egy házat Great Dunmow-ban – számolt be róla a Globalnews.

A szomszédok hívták ki a házhoz a tűzoltókat, mert bekapcsolt a ház füstjelzője. Mikor kiérkeztek, az egész házat ellepte már a füst, ami az egyik szobában keletkezett tűz miatt terjedt szét. Valószínűleg az lehetett a tűz oka, hogy a teknős egy hőlámpát felborított, ami pedig meggyújtotta az ágyneműt.

– írt az essexi tűzoltóság a Twitter-oldalán.

This 45 year old tortoise might look angry but it's his lucky day. After he set his bedding alight his neighbour heard the smoke alarm and called us. Our on-call crews left their families to go extinguish the fire and gave him a very merry Christmas ➡️ https://t.co/xkk3QsXwGT pic.twitter.com/L3v8fFlu0p

— Essex Fire Service (@ECFRS) December 25, 2019