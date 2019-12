Négy férfival él a várandós nő

A húszéves Tory nyitott arra, hogy újabb lányok csatlakozzanak be a kapcsolatukba.

Tudom, hogy mással is lefekszik, és ez nekem jól is van így

Tory Ojeda három éve, még középiskolásként jött össze Marckal, akivel egy suliba jártak. A jacksonville-i (Florida állam) lány két hónappal később szerelmes lett a 23 éves Travisbe is, akivel aztán el is jegyezték egymást. De a lány Marckal sem szakított.

Sőt: Tory később összejött egy barátjukkal, a most 22 éves Ethannel, majd egy másik sráccal, Christopherrel is (szintén 22).

Ők öten élnek most szerelmi kapcsolatban. Pontosabban a négy férfi a lánnyal.

Tory a Barcroftnak elmondta: abszolút nyitott rá, hogy a srácoknak legyen másik barátnőjük is, egyáltalán nem ragaszkodik ahhoz, hogy ő legyen az egyetlen nő ebben a kapcsolatban. Technikailag úgy néz ki náluk ez a poliamoria (többszerelműség), hogy mindenkinek van külön hálószobája, és a férfiak felváltva alszanak a húszéves nővel – szigorúan ügyelve az igazságosságra.

Ahogy elmondták, természetesen előfordul a féltékenység a kapcsolatban, de igyekeznek mindig megbeszélni a problémákat.

Tory egyébként hét hónapos terhes, a februárban születendő gyermek biológiai apja kizárásos alapon Christopher, akivel a fogantatás becsült időpontjában kettesben nyaraltak. Természetesen mind a négy férfi a baba apjaként funkcionál majd, együtt nevelik fel a gyereket.

Arról is meséltek a szerelmi kapcsolat tagjai, hogy családjaik többé-kevésbé támogatják ezt a fura poliamoriát, persze volt olyan szülő, aki nehezményezte, hogy Tory nem éri be csak az ő fiával. Amikor nyilvános helyen megjelennek ötösben, nem ritka, hogy furcsán néznek rájuk, de olyan is előfordult már, hogy Toryt trágár megjegyzésekkel illették.