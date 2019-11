„Úgy képzelem el, hogy egy ősz hajú, copfos, tarisznyás ember fog a farokverésről filmeket vetíteni egy szocreál hotelben, körasztaloknál, lambériás színpadon. A szoba tele lesz fasszal, fasz alakú szék, fasz alakú szobrok, és minden faszból lesz. Nem elhanyagolható tény, hogy olyan környékre megyünk, mint a régi Leonardo Da Vinci utca” – ezzel a felvetéssel indultunk neki ketten a Tao alapelőadásnak szombat délután, ahol a weboldal szerint a szexualitás alapjairól, a női orgazmusprogramról, az erekció szabályozásának képességéről tudunk meg többet, továbbá megtanulhatunk egy erotikus masszázst is. Ezzel szemben sem fasz alakú székekkel, sem tarisznyás férfival nem találkoztunk, azonban valóban megtanulhattunk egy olyan erotikus masszázst, ami szexuálterapeuta szemmel nézve is segíthet bizonyos esetekben a kihűlt szexuális vágy újraélesztésében.

„Szeretkezni meg kell tanulni, nem az állatvilághoz tartozunk” – többek közt ezzel a mondattal vezette fel az egykori védőnő, Vámos Kata az alapfokú erotikus masszázsról szóló előadást, amit november 16-án szombaton délután tartott másodmagával a Soroksári úton egy hotelben. Azzal folytatta, hogy mi emberek milyen mázlisták vagyunk, hogy még élvezhetjük is a szexet. Az előadáson családias volt a hangulat, a kisebb létszámot a két előadó, Vámos Péter és a már említett Vámos Kata kihasználták, és személyre szabottan is segítették a párokat a gondjaikban. A házaspár több mint nyolc éve oktatja közösen az erotikus masszázst, van, hogy a párok válás előtti utolsó reményként mennek hozzájuk megoldásért. Már több mint 420 előadásuk volt. A kissé hosszasnak tűnő felvezetésben mindkettejük magánéletét és a közös családi életüket is megismerhettük: például azt, hogy megismerkedésük idején Péter megkérdezte Katától, hogy hány orgazmust szeretne és hogyan szeretné elérni, amire Kata az elmondása szerint csak nézett.

A falra vetített prezentáció első képkockáján nyitottságot és figyelmet kértek a hallgatóságtól, bemutatkozásuk lényege egyértelműen arról szólt, hogy hitelességüket alátámasszák, és ebben nem is lehet kételkedni: elég hamar kiderült, hogy ők úgy is élik a férfi-nő kapcsolatukat a hat gyerekük mellett, ahogyan az előadáson hallhatjuk, sőt, a tao masszázsról filmet is forgattak közösen, méghozzá Rocco Siffredi stúdiójában. Az előadást átszőtte a házaspár életfelfogása, gyereknevelési praktikákat, életfilozófiát, sarkalatos véleményeket is megosztottak, és némi önéletrajzot is megismerhettünk. Hogy ezek a vélemények kinél mennyire találtak be, hogy mennyire lehet jónak vagy rossznak megítélni, szubjektív dolog, egyénektől függ. Szexuálterapeutaként nem tudtam elvonatkoztatni attól, hogy mennyire hiteles információkat kapok egy ilyen előadáson, és a poént gyorsan le is lövöm: anatómiailag pontos információk hangzottak el,

a vágy felkeltésére, a két ember közötti szenvedély beindítására alkalmas lehet ez a fajta erotikus masszázs.

A több mint két és fél órás előadáson nem voltak körasztalok, sem fasz alakú szobrok, előkerült azonban egy méretes barna színű dildo herékkel, egy análfüzér és egy lila szövetbe öltöztetett gumibaba. Ezeken, és az anatómiai ábrákon keresztül zajlott a masszázs oktatása. „Az ötperces numerákkal nincs semmi baj, megvan azoknak is a helye az életünkben, de azok elviszik a vágyat, nem tudják helyettesíteni a szeretkezést, ami viszont vágyat hoz és feltölt” – hangzott el az előadáson, és azzal csigázták fel az érdeklődőket az előadók, hogy azok, akik végigcsinálják otthon egymáson a masszázst, el fognak indulni azon az úton, amin keresztül „megismerhetik a különbséget a kettyintés és a szeretkezés között.”

Azzal is érveltek, hogy a szex alapprogram az emberben, és olyan, hogy valakit nem érdekel a szex, nincsen. Az is elhangzott, hogy a szeretkezés több órás is lehet, ennyi ideig viszont képtelenség fenntartani a merevedést, ezért is jó ez a masszázs. „Ha csak egyszer is megkapja valaki ezt a masszázst, örökre emlékezni fog rá”. A házaspár szerint a jó kapcsolatnak az is az alapja, ha vággyal teli, ezt pedig úgy lehet elérni, hogy

legyen a férfi orra alatt a nője puncijának illata a nap 24 órájában.”

Ennél a pontnál kitértek egy egészen furcsa kifejezésre, a feromonális harmóniára, hétköznapi nyelven a kémiára, ami vagy van, vagy nincsen. Az a jó, ha van, és ezt szexuálterapeutaként is csak megerősíteni tudom, oda-vissza, mindkét irányban kell működnie a kémiának, ellenkező esetben kicsit nyögvenyelős lesz a kapcsolat, ami inkább baráti-testvéri lesz, mint férfi és női. A feromonális harmónia mellett az energetikai harmónia is fontos (újabb fogalmat tanulhattunk), azaz, hogy a két test egy lélek vágyott állapota kialakuljon, ahhoz a két ember „aurája és energiakörei csatlakoznak” egymáshoz, véleményük szerint. Állítólag ezt otthon ki is lehet próbálni: egymással szemben térdelve, csukott szemmel kell lélegezni, úgy, hogy csak a tenyereink érjenek össze. Idővel a közös légzés egyforma ütemben zajlik majd és a két ember valóban összeállhat a két test egy lélek állapotára.

A vágyat serkentő és a vágyat lohasztó érintésekről egyaránt szó esett.

A csöcsörészés, a potméterezés lezárja a mellet, később az a nő amikor a melléhez nyúlnak, azt fogja mondani, hogy ne. Ujjazással ugyanez történik, vagy a köpködésnél, amit a nedvesedés hiányában használ valaki. Fel kell tudni izgatni a nőt, ne legyen az, hogy majd odaköpök és kész.”

A férfiak emellett megtudhatták azt is, hogy hogyan lehet felizgatni egy nőt: “a tao alapmasszázzsal combközépig érhet a nő izgalma”. A titok mindössze az, hogy hagyni kell a nőt szex közben kibontakozni. Ehhez az is szükséges, hogy a nő megerősítse a hüvelyizmait, ehhez pedig nem más kell, mint az análfüzér, amit a hátsó bejárat helyett az elsőben érdemes használni: összeszorítani, majd kinyomni, ez a feladat. Nemi szerveket nem érint a masszázs, és éppen ezért működik, szexuálterápián az érzéki fókuszgyakorlatoknak is ez a lényegük, csak éppen szolidabban és sokkal alaposabban készítik fel a testet a szeretkezésre. Alapvetően a nők szexuális kielégítése körül forgott a két és fél óra, olyannyira, hogy az is elhangzott a barna színű dildón megmutatva, hogy:

a makk pereme az érzékeny rész, maszturbálásnál a férfi a fitymát használja az élvezethez, de a fiúk bele se gondolnak abba, hogy ez a nőnek nem jó. Kettyintésnél a makk peremét ingerlik a nő hüvelyében, tehát maszturbálnak a hüvellyel és ez nem jó. Az se jó, ha a pasi rászól a nőre, hogy ne nyúljon a csiklójához szex közben, annak a pasinak ajtót kell mutatni.”

Magát a masszázst az előadás végén mutatta be a házaspár a lila színű ruhába öltöztetett gumibabán egy asztalon, amit először megpillantva nehéz nem nevetéssel kísérni. A teljes testet végigsimogató masszázs megmutatása közben pedig azt is útravalóul kapta a néző, hogy „elsőre soha senkit nem szabad hagyni elélvezni”. A házaspár kettőse előadóként szórakoztatóan működik együtt, kiszólogatásokkal, némi családi legendával fűszerezve, amit vagy elhisz a néző vagy nem, mindenesetre rosszul senki sem fogja magát érezni a hallottaktól.

Elhangzottak olyan mondatok is, amik már inkább az előadók életfelfogásáról szólnak, nem pedig a konkrét 12 fogásos masszázsról vagy a vagina anatómiájáról. Személy szerint nem hiszek abban, hogy a szex maga lenne az élet értelme, vagy hogy az utódnemzés a legfontosabb program az emberben, ahogy abban sem, hogy egy nőnek az a jó, ha 30 éves koráig szül, később inkább ne tegye. Ezek az előadók saját véleménye, amit a saját élettapasztalataikból merítenek, és meg is magyarázzák, hogy miért gondolják ezt.

Abban azonban mindenképpen egyet tudtam érteni velük, hogy fontos, hogy a családban mit látnak a gyerekek a szülők kapcsolatából. A gyerekeknek az a jó, ha látják a szüleiken az egységet, ha látják azt is, hogy az apa az anyának virágot visz, hogy meglepi valamivel, hiszen ha ebből semmit nem lát otthon, akkor hátránnyal indulhat az életében. Ezek azok a bizonyos minták, amiket akaratlanul is tovább viszünk felnőttkorunkra. Valóban fontos az, hogy a gyerekek lássák az udvarlást, a hódítást, hogy képet kapjanak arról is, hogy a szüleik mennyire képesek kifejezni egymás számára, hogy fontosak, hogy milyen módon fejezik ki egymásnak a szeretetüket. Mindezzel együtt a házaspár úgy véli, ha a szex működik egy házasságban – aminek arról is kell szólnia, hogy a szexuális élet az idő múlásával fejlődik és egyre csak jobb lesz –, akkor nincs olyan probléma, amit az a két ember ne tudna megoldani.

Előadásukat azzal zárták, hogy „mindennapi orgazmusunkat add meg nékünk ma”, a masszázs konkrét fogásait pedig utólag minden résztvevőnek elküldték e-mailen. Ez az előadás kétségtelenül tartogat meglepetéseket, pláne olyan embereknek, akik eddig még nem láttak közelről dildót vagy análfüzért, azoknak pedig pláne, akik nem igazán tudják, milyen érintés lehet igazán izgató egy nőnek.

Kiemelt kép: Vámos Péter és Vámos Kata