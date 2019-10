Cseke Katinka: Nem gondoltam, hogy valaha így állok kamera elé

A színésznő az elmúlt időszakban 30 kilót fogyott, ami sok mindent megváltoztatott az életében és a gondolkodásában.

– mondta a Blikknek Cseke Katinka, aki azért nem fordult ki teljesen önmagából.

Az életem nagyobb részében voltam vékony, mint duci, szóval nekem ez most olyan, mintha visszakaptam volna a régi önmagam. Eddig sem voltam igazán csajos csaj, most is ugyanolyan maradtam, nem fogok például soha azért sminkelni, mert leugrom valamiért a kisboltba.