Dobozokat raktak egy iskolában a diákok fejére, hogy ne tudjanak csalni

Rengeteg heves kritika érte azt az indiai iskolát, ahol a vizsgázó diákok számára kötelezővé tették a kartondobozok fejfedőként való viselését a csalások megelőzése érdekében. Miután több kép is napvilágot látott a közösségi médiában a bizarr tantermekről, az oktatási intézménynek nyilvánosan kellett bocsánatot kérnie.

A dél-indiai Bhagat Pre-University College-ben a dobozokat azért rakták a hallgatók fejére, hogy a periférikus látásukat korlátozzák, így pedig ne tudjanak lesni a szomszédjaikról (ha pedig mégis megpróbálnának, hát egy forgolódó doboz egész hamar kiszúrható). Persze az engedetlenebb diákok már 10-20 perc után levették a fejükről a bokszokat. Amik minden bizonnyal nem lehettek túl kényelmesek, hiszen csak annyi lyukat vágtak rájuk, hogy a tanulók lássák, mit írnak. Ez még egészen szórakoztató lehetett gyerekkorban, amikor űrhajóst játszik az ember, de egy amúgyis stresszes vizsgaszituációban több, mint kellemetlen körülmény.

Thinking 🤔 inside the box. A bizarre set of images showing students wearing cardboard boxes on their heads in Karnataka, India 🇮🇳 during an exam at a college, to stop them from cheating. The college has since apologized. https://t.co/NON1U8WO40 pic.twitter.com/DBvFCJdh2v

— Siddharth Chatterjee (@sidchat1) October 20, 2019