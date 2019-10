Folyamatosan ülnöm kell, amitől aranyerem lett! Mit tegyek ellene? (x)

Miklós menedzserként dolgozik egy multinál, napi 8-10 órát tölt a munkahelyén, és ha épp nem az irodában ül, akkor az autóban. Alig mozog, és az étkezésre sem tud odafigyelni. A hajszolt életformának kellemetlen következménye lett…

Miklós menedzserként teljesen ellustult

Miklós fiatalon sportos fiú volt, az egyetemen még a kosárcsapatba is beválogatták. Ám ahogy elkezdett dolgozni, úgy mozgott egyre kevesebbet. Míg egyetemi időszakában reggelenként kocogott, hétvégén pedig sokat kirándult, a harmincas évei közepére teljesen ellustult.

„Naponta 2 órát autózom, majd a munkahelyemen is leginkább csak ülök. Szellemileg estére totál elfáradok. Ha úgy adódik, a kollégákkal még beülünk vacsorázni, átdumálni a napot, de van, hogy hazaérek, leülök a fotelembe, és csak kapcsolgatom a tévét, annyira nincs agyam már semmihez. Sportolni évek óta nem járok, és nem figyelek az egészséges táplálkozásra sem. Napközben nassolok, sok ropit, kekszet megeszem, este pedig kiadós, magyaros étellel jutalmazom magam. Nem vagyok hízékony, a külsőmön nem látszik meg az egészségtelen életmód, ezért eddig nem foglalkoztam vele, hogy mit eszem, és azzal sem, mennyire eltunyultam.

„Komoly küzdelemmel járt a székletürítés”

Még akkor sem ocsúdtam fel, amikor egyre gyakrabban volt székrekedésem, és a székletürítés komoly küzdelemmel járt. Aztán viszketni kezdett a hátsóm, és még jobban fájt a vécézés. Amikor aztán egy véres csíkot vettem észre a vécépapíron, már tudtam, hogy cselekednem kell. Az altesti gondok elég kínosak, senki sem szeret róla beszélni, én is eléggé szégyelltem. Nevetségesnek éreztem magam. Nem mertem elmondani senkinek, így az internetet hívtam segítségül. A tünetek alapján jöttem rá, hogy aranyerem lehet. Azt olvastam, hogy az aranyeret jobb minél előbb orvosolni, mert ha nem kezelik időben, a tünetek súlyosbodhatnak.

Segített a Proktis-M végbélkúp

Szükségem volt egy olyan készítményre, ami csillapítja a fájdalmat, és gyulladáscsökkentő hatása van. Az egyik aranyeres fórumon többen is a Proktis-M végbélkúpot ajánlották. A kúpban található hialuronsav felgyorsítja az újrahámosodást, és segíti a szövetregenerációt. A kúp többféle gyógynövényt is tartalmaz. Könnyen beszerezhető, hiszen recept nélkül kapható a patikában. Vettem a Proktis-M plus végbélkenőcsből is, mert úgy éreztem, hogy kívülről is elkél a segítség. Hamarosan jobban lettem, ám elhatároztam, hogy mindent meg fogok tenni azért, hogy ne legyen aranyerem. Például újra futni kezdtem reggelente, hiszen a napközbeni sok ülés hozzájárulhat az aranyér kialakulásához. Odafigyelek a táplálkozásra, ropi helyett gyümölcsöt nassolok, este pedig könnyebb, rostban gazdag ételeket eszem.