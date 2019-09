Olyat csinált egy hajléktalan nő a metróban, hogy azt még a rendőr is videóra vette

Egy titokzatos nőről tett fel egy videót a Los Angeles-i rendőrség. A nő Puccini egyik híres áriáját énekli egy metrómegállóban, valami egészen kísértetiesen gyönyörűen. A videót hamar felkapták az internetezők, és ezzel egy időben elkezdődtek a találgatások, hogy ki lehet ő.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices…sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX

— LAPD HQ (@LAPDHQ) September 27, 2019